Tokat Kalesi'nde restorasyon yüzde 40'a ulaştı, Vali Köklü çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Tokat Kalesi'nde restorasyon yüzde 40'a ulaştı, Vali Köklü çalışmaları inceledi

Tokat Kalesi\'nde restorasyon yüzde 40\'a ulaştı, Vali Köklü çalışmaları inceledi
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Tokat Kalesi'nde turizme kazandırma amacıyla yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarında yüzde 40 ilerleme sağlandı. Vali Abdullah Köklü, hava koşulları elverdiği sürece çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.

TOKAT Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmalarında yüzde 40 ilerleme sağlandı. 'Kazıklı Voyvoda' olarak bilinen 3'üncü Vlad'ın esir tutulduğu zindanın da yer aldığı tarihi yapıda incelemelerde bulunan Vali Abdullah Köklü, çalışmaların hava koşulları elverdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Tokat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amacıyla kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılırken, arkeolojik kazılarda 'Kazıklı Voyvoda' olarak bilinen Eflak Prensi 3'üncü Vlad'ın esir tutulduğu zindan da dahil olmak üzere önemli tarihi kalıntılara ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar erzak küpleri, askeri barınaklar ve 2 adet zindan ortaya çıkarıldı. Gün yüzüne çıkarılan zindanlardan birinde, 15'inci yüzyılda 'Kont Dracula' veya 'Kazıklı Voyvoda' olarak tanınan Eflak Prensi 3'üncü Vlad'ın 4 yıl boyunca esir tutulduğu belirtildi.

VALİ KÖKLÜ: ÇALIŞMALAR YÜZDE 40 SEVİYESİNDE

Tokat Valisi Abdullah Köklü, restorasyon süreçlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Köklü, kalenin tarihsel geçmişine ve yürütülen projenin ilerleme durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milattan sonra 5'inci yüzyılda yapıldığı hakkında elimizde bulgular var. Ama kazı süreçleri ilerledikçe daha ilerleyen tarihe, kaynağa rastlanması ihtimali olunca kamuoyu ile paylaşacağız. 1500 senedir bu kalenin varlığı elimizdeki delillerle, bulgularla mevcut. Restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tokat Kalesi toplam 13 faza ayrılmış durumda. Bütün fazları dikkate alacak olursak çalışmaların yüzde 40 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda havanın güzel olması sebebiyle çalışmalarımız sürüyor. Havalar bozulana kadar ilerlemeye çalışacağız."

Bölgedeki restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının, hava koşulları elverdiği sürece kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Kalesi'nde restorasyon yüzde 40'a ulaştı, Vali Köklü çalışmaları inceledi - Son Dakika

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