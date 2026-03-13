Niksar'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Niksar'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

Niksar'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem
13.03.2026 06:10
Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum bildirilmedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Çorum Valisi Ali Çalgan da ilgili birimlerin sahada inceleme yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yazıcıoğlu, "Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakam Beyle de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

AFAD Samsun İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." bilgisine yer verildi.

Öte yandan Tokat'ın ilçelerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülme oldu, asma tavanlar düştü.

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulunun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geldi.

Deprem, güvenlik kameralarıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.