Tokat'ta Patlayıcı Tuzaklı Olay: 6 Yaralı
Tokat'ta Patlayıcı Tuzaklı Olay: 6 Yaralı

11.05.2026 18:53
Tokat'ta sandıkta bulunan el yapımı patlayıcı infilak etti, 6 kişi yaralandı. Sanıklara ağır ceza talep edildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandık açılırken, içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin savcı mütalaa verdi. Savcı nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, olası kastla yaralama suçlarından sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında, Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmanın komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ve ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle, parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Astsubay Mustafa Evkaya (32), Uzman Çavuş Burak Müsürget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Etük (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araştırmalarda, Sefa Can Karaçoban'ın, İsmail Güreldi'nin (50) boşandığı eski eşi K.G. ile arasında ilişki yaşandığı iddiasıyla husumet olduğu ortaya çıktı. Şüphe üzerine 17 Mayıs 2024'te ortağıyla Samsun'dan yola çıkıp Erbaa'ya gelen, 18 Mayıs'ta ise Samsuna dönen Güreldi ve Turgay Öztürk (38) yakalandı. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan 2 şüpheli hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Bugün davada savcı mütalaa verdi. Olayda hayatını kaybeden Muhammed Sefa Can Karaçoban'a yönelik eylem nedeniyle sanıkların, nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı olayda yaralanan ve 24 Şubat 2025'de hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban için de nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. Savcı aynı olayda yaralanan jandarmalar Alperen Songül, Muhammed Avcı, Burak Müsürget, Mustafa Evkaya ve Sezer Etük'e yönelik eylemler nedeniyle sanıkların 'kasten yaralama', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'olası kastla yaralama' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
