Tokat'ta Taşkın: 60 Bin Dekar Arazi Su Altında

25.05.2026 12:43
Mustafa Arslan, Tokat'ta etkili sağanak yağışlar ve baraj tahliyeleri nedeniyle 60 bin dekar tarım arazisinin su altında kaldığını açıkladı. Hasar tespiti ve zararların giderilmesi için çalışmalar başlatılacak.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, il genelinde etkili olan sağanak yağış ve baraj tahliyeleri nedeniyle yaşanan taşkınlarda yaklaşık 60 bin dekar tarım arazisinin su altında kaldığını belirterek, "Taşkının etkilerinin bitmesi ile beraber hızlı bir şekilde hasar tespiti yapılacak ve zararların giderilmesi için çalışma başlatılacak" dedi.

Tokat genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sağanak yağışlar ve buna bağlı olarak Almus ile Sivas Kılıçkaya barajlarından yapılan su tahliyeleri, Yeşilırmak ve Kelkit Irmağı çevresindeki tarım arazilerinde taşkınlara yol açtı. Yaşanan sel ve su baskınlarının ardından sahada incelemelerde bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, afetin boyutunu ve yürütülen çalışmaları aktardı.

'YILLARDIR AKMAYAN DERELER VE GÖZELER TAŞTI'

Bütün ilçelerde taşkın ve su baskınlarının meydana geldiğini ifade eden Milletvekili Arslan, şöyle konuştu:

"Tokat'ımıza geçmiş olsun. Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle bütün ilçelerimizde taşkın var. Sel var. Su baskınları var. Bugüne kadar akmayan deremiz akmaya başladı. Yıllardır su akmayan gözelerimizde sular var. Şu anda arazide yaklaşık 60 bin dekar sular altında taşkınına maruz kaldı. Konuyla alakalı İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz, Devlet Su İşleri ekiplerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Sahadalar, taşkının etkilerinin bitmesi ile beraber de hızlı bir şekilde hasar tespiti yapılacak. Hasar tespiti yapıldıktan sonra da biz bu zararların giderilmesi için hasarların giderilmesi için çalışma yapacağız. Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor, İçişleri Bakanımız, Tarım Bakanımız konunun takibinde. Bugüne kadar Tokat, Türkiye'de görülmemiş bir çalışma ortaya koydu. Bu çalışmada yer alan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Milletvekili Arslan ekiplerinin koordineli bir şekilde sahada aktif olarak çalıştığını, taşkın riskinin sona ermesiyle birlikte vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına hasar tespit süreçlerinin ivedilikle tamamlanacağını belirtti.

Kaynak: DHA

