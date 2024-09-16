Tokayev: Barış için Çin ve Brezilya planı desteklenmeli

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için "Çin ve Brezilya'nın barış planının desteği hak ettiğini" söyledi.

Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ı başkent Astana'da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü. Tokayev, burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın "askeri açıdan yenilmezliğinin bir gerçek" olduğunu söyleyen Tokayev, "Savaşın daha da tırmanması, tüm insanlık ve her şeyden önce Rusya-Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olan tüm ülkeler için telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır. Ne yazık ki İstanbul Anlaşması'nın imzalanmaması nedeniyle en azından ateşkes sağlamasına yönelik iyi bir şans kaybedildi." dedi.

Tokayev, barış fırsatının hala bulunduğunu ve çeşitli devletlerin tüm barış girişimlerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Önce askeri eylemin durdurulması kararına varmak, ardından sınır meselesini tartışmaya geçmek gerekiyor. Bize göre Çin ve Brezilya'nın barış planı desteği hak ediyor." diye konuştu.

Komşu halkların barış içinde yaşamaları gerektiğine işaret eden Tokayev, şunları kaydetti:

"Devletlerin liderleri gelir geçer ama halklar, özellikle de komşu halklar barış içinde ve karşılıklı anlayış içinde yaşamalılar. Kazakistan, dünyanın en uzun belirlenmiş kara sınırına sahip olduğu Rusya ile stratejik ortaklık ve ittifak çerçevesinde işbirliğini geliştiriyor. Kazakistan'da Ukrayna halkına ve eşsiz kültürüne gerçek bir sempati duyuluyor. Ülkelerimiz arasında hiçbir zaman anlaşmazlık olmadı. Ülkemizin Kiev'deki büyükelçiliği faaliyetine devam ediyor." ???????