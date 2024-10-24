Tokayev BRICS+ ile Enerji Güvenliği Vurgusu

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, enerji güvenliğini güçlendirmek için BRICS+ çerçevesinde güvenilir ortaklıklar geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan genişletilmiş BRICS+ liderler toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Tokayev, BRICS'in devletlerin gelişimindeki dengesizliği ortadan kaldırma ve uluslararası güvenliği önemli ölçüde güçlendirme gibi bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, "Her BRICS üyesi ülkeyle gerçek anlamda dostane ilişkilerimizin olması Kazakistan için son derece önemlidir." dedi.

Yoksulluk ve eğitimde eşitsizlik gibi çatışmaların temel nedenlerinin ortaklaşa ortadan kaldırılmasının uluslararası siyasi dayanışmayı güçlendiren temel faktör olmaya devam edeceğini vurgulayan Tokayev, "Kazakistan, BRICS üyesi ülkelerin Orta Doğu'da çok sayıda can kaybına ve insani felakete yol açan durumun ağırlaşmasına ilişkin kaygılarını paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) reformunu ve Afrika, Latin Amerika ve Asya'dan yeni ülkelerin BM Güvenlik Konseyine dahil edilmesini desteklediklerini kaydederek, "Barış ve güvenlik konularının ele alınmasında küresel Güney ülkelerinin sesleri duyulmalıdır. BRICS, orta güçler ve gelişmekte olan ekonomiler olarak adlandırılan ekonomilerin küresel yönetişim yapısında temsilini güçlendirerek bu süreçte önemli rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın dış ticaretinin yaklaşık yarısını BRICS ülkelerinin oluşturduğunu söyleyen Tokayev, ulaştırma alanındaki işbirliğini önemsediklerini belirtti.

Tokayev, özellikle Hazar Denizi geçişli Uluslararası Trans Hazar Koridoruna önem verdiklerine dikkati çekerek, "Kazakistan üzerinden geçen ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Trans Hazar Uluslararası Koridoru uzun vadede küresel ticarete güçlü bir ivme kazandırma kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

Kazakistan'ın enerji güvenliğini güçlendirmek için BRICS+ çerçevesinde güvenilir ortaklıklar geliştirmeye hazır olduğunu ifade eden Tokayev, petrol ve gaz üretimi ile kritik minerallerin işlenmesi alanında gelecek vadeden projeleri de teşvik edeceklerini dile getirdi.

Tokayev, bunun yanı sıra su kaynaklarının yetersizliği, sıcaklığın artması ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlarla mücadelede BRICS'in büyük potansiyelinin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "BRICS formatındaki çabalarımızın Kuzey ve Güney arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde artıracağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın devletlerin sürdürülebilir ve güvenli kalkınması için çok taraflı işbirliğini güçlendirmek amacıyla BRICS formatında aktif ve ortak çalışmaya bağlı olduğunu söyledi.