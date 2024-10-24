Tokayev BRICS+ ile Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokayev BRICS+ ile Enerji Güvenliği Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, BRICS+ kapsamında enerji güvenliğini artırma taahhüdünde bulundu.

24.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, enerji güvenliğini güçlendirmek için BRICS+ çerçevesinde güvenilir ortaklıklar geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan genişletilmiş BRICS+ liderler toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Tokayev, BRICS'in devletlerin gelişimindeki dengesizliği ortadan kaldırma ve uluslararası güvenliği önemli ölçüde güçlendirme gibi bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, "Her BRICS üyesi ülkeyle gerçek anlamda dostane ilişkilerimizin olması Kazakistan için son derece önemlidir." dedi.

Yoksulluk ve eğitimde eşitsizlik gibi çatışmaların temel nedenlerinin ortaklaşa ortadan kaldırılmasının uluslararası siyasi dayanışmayı güçlendiren temel faktör olmaya devam edeceğini vurgulayan Tokayev, "Kazakistan, BRICS üyesi ülkelerin Orta Doğu'da çok sayıda can kaybına ve insani felakete yol açan durumun ağırlaşmasına ilişkin kaygılarını paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) reformunu ve Afrika, Latin Amerika ve Asya'dan yeni ülkelerin BM Güvenlik Konseyine dahil edilmesini desteklediklerini kaydederek, "Barış ve güvenlik konularının ele alınmasında küresel Güney ülkelerinin sesleri duyulmalıdır. BRICS, orta güçler ve gelişmekte olan ekonomiler olarak adlandırılan ekonomilerin küresel yönetişim yapısında temsilini güçlendirerek bu süreçte önemli rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın dış ticaretinin yaklaşık yarısını BRICS ülkelerinin oluşturduğunu söyleyen Tokayev, ulaştırma alanındaki işbirliğini önemsediklerini belirtti.

Tokayev, özellikle Hazar Denizi geçişli Uluslararası Trans Hazar Koridoruna önem verdiklerine dikkati çekerek, "Kazakistan üzerinden geçen ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Trans Hazar Uluslararası Koridoru uzun vadede küresel ticarete güçlü bir ivme kazandırma kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

Kazakistan'ın enerji güvenliğini güçlendirmek için BRICS+ çerçevesinde güvenilir ortaklıklar geliştirmeye hazır olduğunu ifade eden Tokayev, petrol ve gaz üretimi ile kritik minerallerin işlenmesi alanında gelecek vadeden projeleri de teşvik edeceklerini dile getirdi.

Tokayev, bunun yanı sıra su kaynaklarının yetersizliği, sıcaklığın artması ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlarla mücadelede BRICS'in büyük potansiyelinin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "BRICS formatındaki çabalarımızın Kuzey ve Güney arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde artıracağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın devletlerin sürdürülebilir ve güvenli kalkınması için çok taraflı işbirliğini güçlendirmek amacıyla BRICS formatında aktif ve ortak çalışmaya bağlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kazakistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Kazan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokayev BRICS+ ile Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:09:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tokayev BRICS+ ile Enerji Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.