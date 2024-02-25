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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

TOKİ konutlarının 5 senedir teslim edilememesi ve konut fiyatları ile taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olan vatandaşların AKP Maltepe İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapmasına polis izin vermedi. Yaşanan tartışmaların ardından TOKİ mağdurları Maltepe Meydanı'nda açıklama yaptı. Üzerinde '1990-2019 TOKİ' yazılı tabutu omuzlarında taşıyarak meydana koyan TOKİ mağdurları TOKİ için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İstanbul'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı "100 bin alt gelir grubu sosyal konut projesi" kapsamında hak sahibi olan, ancak konutlarının 5 yıldır teslim edilmemesi ve konut fiyatları ile taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen TOKİ mağdurları tepkilerini dile getirmek için AKP Maltepe İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

POLİSLERLE MAĞDURLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

AKP binası önünde toplanan TOKİ mağdurlarına polisler engel oldu, açıklamanın Maltepe Meydanı'nda yapılmasını istedi. Bunun üzerine TOKİ mağdurlarıyla, polisler arasında tartışma çıktı.

"O ZAMAN BU İNSANLARI KELEPÇELEYİN GÖTÜRÜN"

Polise tepki gösteren mağdurlar, "Bu kadar polise ne gerek var. Biz sadece bize verilen hakları istiyoruz. Buradaki insanlar ve vurur, ne döker, hepsi aklı başında insanlar. Sayın müdürüm o zaman bu insanları kelepçeleyin götürün. Biz burada ne yapıyoruz yani" tepki gösterdi.

"HAKKIMIZ NEYSE BİZ ONU ARAMAYA GELDİK"

Başka bir mağdur da tepkisini "Biz mağdur hak sahipleri olarak her hafta farklı farklı yerlerde toplanıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Murat Kurum'un, TOKİ'nin vermiş olduğu sözler, vaatler ifşa edildiği takdirde eylem hakkımız doğmuştur. Biz burada sesimizi duyurmaya geldik. Bize verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Biz hibe istemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bu kadar insan burada toplandıysa, hakkımız neyse biz onu aramaya geldik. Burada emniyet güçleri bize engel oluyor" sözleriyle dile getirdi.

TOKİ mağdurları daha sonra açıklama yapmak için 600 metre ilerideki Maltepe Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı.

TOKİ TABUTU TAŞIYIP GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDILAR

Sık sık "Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede", "Sabit taksit hakkımız söke söke alırız" sloganları atan TOKİ mağdurları, üzerinde '1990-2019 TOKİ' yazılı tabutu omuzlarında taşıyarak Maltepe Meydanı'na koydu. Mağdurlar daha sonra TOKİ işletmesi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

TOKİ mağdurları adına konuşan Fırat Balta, "Geleneksel eylemimize hoş geldiniz. Geleneksel diyorum, haftalardır buradayız sahadayız hakkımızı arıyoruz. 2019 yılında kavuştuğumuz dediğimiz TOKİ'yi maalesef aslında kaybetmişiz. 5 yıldır arıyoruz, 5 yıldır bulunamayan bir kişi artık ölmüş sayılır kanun önünde. Varisleri Sayın Cumhurbaşkanı ve Murat Kurum'a da sorduk onlar da ulaşamadılar. Biz de artık merhumun gıyabi cenaze namazını tertip ettik. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. 2019 yılından beri 5 senedir beklediğimiz TOKİ evlerine ulaşamamanın zorluğuyla yine buradayız. Merhum gitmeden sizden bir helallik alacağız" dedi.

HELALLİK İSTEDİ

Fırat Balta, mağdurlara "1990 yılında doğan 2019 yılında kaybettiğimiz TOKİ işletmesini nasıl bilirdiniz. Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. Mağdurlar ise hep birlikte "haram olsun" dedi. Açıklamanın ardından TOKİ mağdurları eylemi sonlandırdı.