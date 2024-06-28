Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatının referans olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatının referans olduğunu belirtti

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Mersin'deki yeni depolarının açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl açıklanan hububat alım fiyatının referans fiyatı olduğunu ve altında herhangi bir fiyat oluşması durumunda tüm üreticilerin ürünlerini alacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı, üreticilere ürünlerini belirlenen fiyatın altına satmamaları çağrısında bulundu ve ödemelerin 45 gün içinde yapılacağını söyledi.

28.06.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'BU ALIM FİYATI REFERANS FİYATTIR, TAVAN DEĞİL'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Mersin'deki yeni depolarının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de hububat hasadının yarısına yaklaşıldığını belirterek, "Toprak mahsulleri ofisimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Haziran'da referans fiyatı açıkladı. Bu fiyatı açıklarken hem günümüz Türkiye şartlarında ortaya çıkan maliyetler göz önüne alındı, hem dünya piyasaları göz önüne alındı hem de stoklar göz önüne alındı. Bu yılda fiyatları açıklarken özellikle altını çizdiğimiz husus şu oldu; bu alım fiyatı bir referans fiyatıdır. Tavan fiyat değildir. Bu fiyatın altında herhangi bir fiyat oluşması durumunda bizler, toprak mahsulleri ofisi olarak alım noktalarına gelen bütün üreticilerimizin bize vermek istedikleri ürünün tamamını alacağız. Hasat başlangıcından itibaren 121 bin üretimiz yaklaşık 5 milyon ton için bize başvuru yaptı ve kendilerine randevu verildi. Bugün itibarıyla toprak mahsulleri ofisinin almış olduğu ürün miktarı 1 milyon tonu aştı. Toprak mahsulleri ofisi geçen yıl 13 milyon ton alım yaparak Cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştı. Bu yıl da bütün hazırlıklarını tamamladı ve geçen yılki ürün miktarını alabilecek şekilde hazırlıkları tamamladı. Toprak mahsullerinin depolarında geçen yılki ürün miktarını alabilecek kapasitesi mevcut. Depolarımızın yüzde 90'ını üreticilerimizin toprak mahsulleri ofisine sattığı ürünleri ile dolu" dedi.

'ÜRÜNLERİNİZİ BELİRLENEN FİYATIN ALTINA SATMAYIN'

Üreticilere çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Ürünlerini toprak mahsulleri ofisinin belirlediği fiyatın altına satmasınlar. Biz toprak mahsulleri ofisi olarak belirlediğimiz fiyattan alacağız. Bizler toprak mahsulleri ofisinin almış olduğu ürünlerin ödemelerini 45 güne kadar yapacağımızı söylemiştik, bunun 60 güne 90 güne çıkacağı söylentisi var bu doğru değil. Hatta mayıs sonuna kadar olan teslimlerine yanı sıra 6 Hazirana kadar olan alımların teslimlerini yaptık. Periyodik olarak yapılmaya da devam edilecek" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kurdele keserek depoların açılışını yaptı. 8 bin metrekare alan üzerine yapılan tesisin, 30 bin ton depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatının referans olduğunu belirtti
Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Orman Bakanı, Mersin, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatının referans olduğunu belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatının referans olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement