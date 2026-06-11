Haber: Hilal ACAR
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, yeni anayasa ve referandumla ilgili sözlerine ilişkin, "Anahtar Parti olarak referandum taraftarıyız ama referandumla neyi getireceksiniz? Referandumla kimi getireceksiniz? Ne var ne yok içine doldurdukları torba kanun diye bir uygulama gelişti. Hükümet bunu alışkanlık haline getirdi. Millete rağmen, kendi siyasi hesaplarınıza milletin geleceğini alet edecek bir torba anayasayla iş yapmanızın karşısında duracağız. Torba anayasaya karşıyız, Torba anayasa istemiyoruz" dedi.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, 6 beldede gerçekleştirilen ara seçim sonuçlarıyla ilgili, "Aldığımız sonuçlar, Anahtar Parti'nin Türk siyasetinde milletin nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir. Yapılan tüm anketlerde Anahtar Parti, önümüzdeki dönemin yükselen siyasi aktörlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Seçim sonuçları ve sandıktan çıkan irade ise, anketlerin doğruluğu konusunda oluşturulmaya çalışılan şüpheleri ve şaibeleri ortadan kaldırmıştır" değerlendirmesini yaptı.
CHP'de yaşanan "mutlak butlan" sürecine yönelik de konuşan Ağrıalioğlu, "Bir an önce iç ahengini sağlamış bir muhalefetin, demokrasimizi de millet iradesiyle kuvvetlendireceğine olan inancımızla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce bu türbülanstan çıkabileceği şartlara kavuşmasını dileriz. Süreci izlemeye devam edeceğiz ama her halükarda millet iradesinin, hukukun, demokrasinin, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının ve verilmiş mazbatanın yanında duracağız. Siyasetin hissesine düşen avantajın değil, milletin hissesine düşecek güvenliğin, esenliğin, bolluğun ve bereketin olması gerektiği yerde duracağız" diye konuştu.
"Vergi imtiyazı sağladınız, yatırım karşılığında birtakım taahhütlerle anlaşmalar yaptınız. Bu anlaşmalarınızın bize ne kadar vergi, gümrük yükümlülüğünden ne kadar gümrük imtiyazı ve ne kadar vergi kaybına sebep olduğunu açıklayacaksınız. Bunları eğer yapmazlarsa, yatırımı hangi şartlarda tazmin edeceğinizle ilgili anlaşma detaylarını da milletinizle paylaşacaksınız. 10 dolara çocuklarınızın yaptığı alışverişlere musallat olurken aklınıza gelmeyen hassasiyet burada aklınıza gelsin. Ne kadar zarar ettiğimizi açıklayın. Sürecin nasıl yönetildiğini açıklayın. Bu süreçle ilgili başımıza gelen şey bir daha başımıza gelmesin diye ne planladığınızı milletinize açıklayın. Bu arada, benzer yatırımları çekeceksek bu da bize ders olsun. Biz yatırım tercihi olmaktan niye çıkıyorsak, onlar da bize ders olsun. Doğrudan yatırım çekmek istiyorsanız ülkenize ne yapmanız lazım? İktidara sesleniyorum: Kendinizle beraber zengin olanların, sizin döneminizde çok ciddi finansman imkanı bulanların paralarını nereye götürdüklerini, yatırımlarını nereye yaptıklarını takip edin. Bizi dinlemiyorsanız kendi zenginlerinizi, iş adamlarınızı dinleyin. Çünkü onlar paralarını nerede değerlendiriyorlarsa, yatırımlarını nereye yapıyorlarsa, hangi ülke ve standartları arıyorlarsa onları takip edin. Belki bizi dinlemezsiniz, ama onlardan belki kendinize yol bulabilirsiniz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, enflasyona ilişkin açıklamasını hatırlatan Ağıralioğlu, "Mehmet Şimşek açıkladı biliyorsunuz, İran Savaşı'nın enflasyona 5 puan etkisi oldu. Enflasyonla mücadele programı sanki akamete uğramamış, başarıyorlarmış da araya İran Savaşı girmiş. Bunlar 'mazeret iktidarı' artık bunlara böyle dememiz lazım. Çünkü bizim hükümetin hep mazereti var. Bunlardan önce mazeret sanki literatürde yoktu. Sanki Türkler ilk defa belayla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa savaşla, ilk defa çatışmayla, ilk defa sınır ötesinde birtakım yüklerle karşı karşıya kaldı, sanki bunlar döneminde karşı karşıya kaldı" dedi.
Son Dakika › Güncel › Torba Anayasaya Karşıyız - Son Dakika
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