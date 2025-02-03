Torbalı'da 16. Deve Güreşi Festivali Coşku İçinde Gerçekleşti

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(İZMİR) - Torbalı'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü. Festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Festivale yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

Torbalı'da Deve Güreşi Festivali, bu yıl 16'ncı kez düzenlendi. Özbey Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Festivale yaklaşık 35 bin kişi katıldı. Festival, halk oyunları gösterileriyle başlarken, bayrak güreşleri ve başaltı güreşleri izleyenleri heyecanlandırdı. Günün en çok beklenen müsabakaları olan kupa güreşlerini vatandaşlar, ilgiyle izledi. Arenada büyük bir coşku yaşanırken, katılımcılar mangallarını yakarak geleneksel festival atmosferinin tadını çıkardı. Belediye Başkanı Övünç Demir'in daveti üzerine festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra çevre ilçelerin belediye başkanları da katıldı. Başkanlar, festival alanındaki vatandaşları selamlayarak Yörük kültürünün simgesi olan poşu (yörük yağlığı) dağıttı.

Belediye Başkanı Övünç Demir, " Antalya'dan Burdur'a, Aydın'dan Muğla'ya, Balıkesir'den İzmir'e, dağlarında çiçekler açan güzel İzmir'imizden, Anafartalar'da top yoksa tüfekle, tüfek yoksa süngüyle, süngü yoksa bedeniyle 'Hücum' diyen Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bizlere seçildiği günden bugüne ağabeylik yapan, babalık yapan, biz ne istiyorsak hep fazlasını veren, Torbalı'nın, İzmir'in Cemil Başkanı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Daha önce aday olarak güreşe gelmiştim. Bu dönem boyunca, deve güreşlerinin olduğu her yere vatandaşlarımıza merhaba demek için gittim. Halkımızın, milletimizin gelenek ve göreneği neredeyse biz de onların yanında olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. İzmir'de milletimizin yaşatmaya çalıştığı bütün gelenek ve göreneklerin yanında olacağız" diye konuştu. Tugay, Hamsi Şenliği'nde yaşanan bir diyaloğu da hatırlatarak, "Bir hanımefendi yaklaşıp bana 'Ordudan atılan teğmenleri belediyede işe alacakmışsın, doğru mu?' dedi. 'Evet' dedim. Bana 'Alnından öpebilir miyim?' dedi. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullandı.