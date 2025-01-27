Torbalı'da 16. Deve Güreşi Festivali Heyecanı

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(İZMİR) - Torbalı'da geleneksel olarak düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilecek. 2 Şubat Pazar günü Özbey'de bulunan Deve Güreşi Alanı'nda düzenlenecek festivale girişler ücretsiz olacak.

Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı ve her yıl 20 bine yakın kişinin takip ettiği 'Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilecek. 2 Şubat Pazar günü düzenlenecek etkinlikte Antalya, Balıkesir, Isparta ve Çanakkale gibi şehirlerden pehlivan develer boy gösterecek.

"Gelin bu geleneksel mirası hep birlikte yaşatalım"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "İlçemizin en köklü geleneklerinden biri olan Deve Güreşi Festivali'mizde bu yıl da heyecan, dostluk ve kültür dolu bir gün bizleri bekliyor. Ege'nin dört bir yanından gelecek şampiyon develer, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu önemli organizasyona tüm Torbalı halkını ve çevre ilçelerden misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelin bu geleneksel mirası hep birlikte yaşatalım, Torbalı'nın kültürel zenginliklerini paylaşalım. Festivalimizin birlik ve beraberlik içinde geçmesini diliyorum" dedi.