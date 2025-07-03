Tosunlar Mahallesi\'nde Orman Yangını

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 2'nci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İlk müdahalesi 10 dakika içerisinde yapılan yangına müdahale, gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere, 2 uçak ve 9 helikopterle havadan müdahaleye de başlandı.