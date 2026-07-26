Trablus'ta Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Trablus'ta Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor

Trablus\'ta Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor
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Libya’nın Trablus’unda uzun elektrik kesintileri, sıcak havalarda protestolara neden oldu.

TRABLUS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri protestolara yol açtı.

Protestocular cumartesi akşamı tekrarlanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla Trablus'un Canzur, Tacura ve Suk Cuma semtlerinde yolları kapatarak lastikleri ateşe verdi.

Son günlerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşmasıyla elektrik krizi daha da derinleşti.

Libya Genel Elektrik Şirketi'nden üst düzey bir yetkili yerel basına yaptığı açıklamada, birden fazla santral ve iletim hattının devre dışı kalması nedeniyle krizin başladığı temmuz ortasından bu yana ulusal şebekede yaklaşık 1.350 megavatlık üretim kaybı yaşandığını söyledi.

Şirket, krizin doğalgaz ve yakıt tedarikinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra şebeke istikrarını bozan teknik ve güvenlik kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Tripoli, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablus'ta Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor - Son Dakika

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