Trabzon'a Yeni Sosyal Alanlar Geliyor

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirde hayata geçirilecek yeni sosyal alanlar, çocuk parkları ve yürüyüş yolları için planlanan projeleri yerinde inceledi. Başkan Genç, "Oyuncakistan" çocuk oyun alanının yenileneceğini ve sahile yeni bir çocuk parkı daha kazandırılacağını belirterek, "Uzunkum Yaşam Alanı'nın yanında bulunan yürüyüş parkurunu da tamamen yenileyeceğiz. Ayrıca emeklilerimize söz verdiğimiz Hasbihal Kafe'nin ikincisini de hayata geçireceğiz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da hayata geçirilecek yeni projeleri ve mevcut alanlarda yapılacak yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Şehrin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların hız kazanacağını belirten Başkan Genç, projelerin detayları hakkında bilgi verdi. İlk olarak Ayasofya sahilinde bulunan "Oyuncakistan" adlı çocuk oyun alanı için yenileme kararı alındı. Hazırlanan yeni proje doğrultusunda alanın modern bir görünüme kavuşması ve çocuklara daha güvenli, eğlenceli bir oyun ortamı sunulması hedefleniyor. Bir diğer proje ise Toklu sahilinde yer alan bir alanı kapsıyor. Bu bölgeye, özellikle 6-12 yaş arası çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanan bir oyun parkı yapılacak ve yeşil alanda vakit geçirmek isteyen ailelerin çocuklarının da eğlenebileceği bir cazibe merkezi oluşturulacak.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Emeklilere yönelik sosyal yaşam projeleri de artarak devam ediyor. İlki büyük ilgi gören Hasbihal Kafe'nin ikincisi, 1 Nolu Beşirli Mahallesi sahilinde bulunan park alanına yapılacak. Projesi hazırlanan kafe, emeklilerin sosyalleşebileceği ve dinlenip sohbet edebileceği huzurlu bir ortam sunacak. Başkan Genç ayrıca Uzunkum Projesi kapsamında sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda da incelemelerde bulundu. Parkurun zemininde yer yer aşınmaların ve bozulmaların meydana geldiğini belirten Genç, bu bölümde kapsamlı bir yenileme çalışması yapılacağını ifade etti. Son olarak Üniversite Mahallesi'ndeki Spor Temalı Park'ı inceleyen Başkan Genç, gençlerin daha verimli şekilde bu alandan faydalanmaları için yenileme çalışması yapacaklarını ifade etti.

'SAHİLE YENİ BİR PARK DAHA GELECEK'

Başkan Genç, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şehrimizde yapacak olduğumuz çalışmalarımızı yerinde inceleme imkanı bulduk. 12 yıl önce yapılan Oyuncakistan parkımız ekonomik ömrünü tamamladı. İnşallah onu yenileyeceğiz. Bin 650 metrekarelik bir alanda, yenilenmiş haliyle çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunacağız. Hemen onun batısında bulunan 2 bin 300 metrekarelik ayrı bir alanımızda da farklı bir park düşünüyoruz. Onun da projesini yerinde gördük, çalışmalarımızı yaptık. İnşallah onun da adımlarını yakın zamanda atacağız."

'YENİ BİR HASBİHAL KAFE GELİYOR'

Başkan Genç, çocuklar kadar büyükler için de sosyal alanlar inşa ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Ayasofya bölgemizde çok kıymetli büyüklerimiz, emektarlarımız için bir Hasbihal Kafe yapmıştık. Bunun bir benzerini Beşirli bölgemizde yapacağımıza dair söz vermiştik. O alanımızın da yerini gördük, projemiz hazır. İnşallah kısa sürede oraya da başlayacağız. Bütün bu projeleri kısa bir zaman içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

'UZUNKUM PROJESİNİ BAKANIMIZA SUNACAĞIZ'

Uzunkum Yaşam Alanı'nın 500 dönümlük kısmında tahkimat çalışmalarının devam ettiğini de vurgulayan Başkan Genç, "750 dönümlük bu alanın, inşallah 250 dönümlük kısmında uygulayacağımız projeyi önümüzdeki hafta kıymetli bakanımıza sunacağız. Yakın bir zamanda 'Bismillah' deyip başlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın çok yoğun şekilde kullandığı yürüyüş parkurumuzun zemini ciddi manada deforme olmuştu. Yaklaşık 3 bin 550 metrelik parkur alanımızı tamamen yenileme kararı aldık. Yerinde gördük, ciddi deformasyonlar var. Yeni projemizde yürüyüş alanı; hem bisiklet hem yaya parkurunu ayrı şekilde içerecek. Ancak o proje hayata geçirilene kadar vatandaşlarımızın yürüyüş ve spor faaliyetlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için mevcut parkurumuzu da yenileme kararı aldık. 750 dönümlük alanın bittiği ve 1 kilometrelik sahil projesinin başladığı plaj bölgemizi düzenleyip vatandaşlarımızın yaz boyunca kullanımına açmayı planlıyoruz. Ayrıca 5-6 dönümlük bu alanı daha standart hale getirip, 10 Ağustos'ta Türk Yıldızlarımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm bu projeleri yaz döneminde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

HABER KAMERA: TRABZON,