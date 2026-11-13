Trabzon'da akademisyen, Gazze'deki çocuk ölümlerini vinçten sarkarak protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da akademisyen, Gazze'deki çocuk ölümlerini vinçten sarkarak protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da akademisyen, Gazze\'deki çocuk ölümlerini vinçten sarkarak protesto etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trabzon'da bir akademisyen, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için 'Gazze esareti' gösterisinde makaslı vinçten sarktı. Akademisyen, 685 gündür İsrail hapishanesinde işkence gördüğünü söylediği çocuk doktoru Hussam Abu Safiya'ya ve Gazze'de soğuktan ölen çocuklara dikkat çekti.

Trabzon'da, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Gazze esareti" adını verdiği protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Performans sanatçısı, Kahramanmaraş Caddesi'nde makaslı vinçten, giydiği yelekteki aparata bağlanan halat yardımıyla kendini sarkıttı.

Sağlam, protestoyu izleyen vatandaşlardan, "Ben çocuk doktoruyum, tek suçum Gazze'de doktor olmak", "Çocuklar ağlıyor, anneler ölüyor", "Ey insanlık kurtarın beni" sloganları atarak yardım istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan kişinin yer aldığı protestoda, üzerinde "Gazze" yazılı çadır da kuruldu.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk doktoru Hussam Abu Safiya'nın 685 gündür İsrail hapishanesinde işkence gördüğünü, Gazze'de yaşanan duruma farkındalık oluşturmak için protesto yaptığını söyledi.

Gazze'de yaşanan sel felaketinde çok sayıda çadırın yıkıldığını, çocukların ve bebeklerin soğuktan öldüğünü vurgulayan Sağlam, annelerin feryadına destek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sağlam, "Gazze elbet özgür olacak ama bizim de buna katkı sağlamamız lazım." dedi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaTrabzonİsrailGüncelÇocukGazzeSanatDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala’ya üst mahkemeden de ret
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 19:27:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon'da akademisyen, Gazze'deki çocuk ölümlerini vinçten sarkarak protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android