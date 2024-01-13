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Trabzon'da bir kişi oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da bir kişi oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir kişi, evde tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdükten sonra kendini vurarak intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Oğlu hayatını kaybederken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Trabzon\'da bir kişi oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
13.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:20
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Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 66 yaşındaki P.E, evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı P.E'yi ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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