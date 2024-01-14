 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da buzlanma nedeniyle kaza: Yabancı sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da buzlanma nedeniyle kaza: Yabancı sürücü hafif yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı. Kazada, TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

14.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

TRABZON'un Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden Özbekistan uyruklu sürücünün kullandığı 30 H 378 TA plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kayarak bariyerlere çarptı. Dorsesi, yolun Trabzon-Rize yönünü kaplayan TIR'ın sürücüsü, hafif yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. 2 çekiciyle TIR ve dorsenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Trabzon\'da buzlanma nedeniyle kaza: Yabancı sürücü hafif yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karadeniz Sahil Yolu, Sürmene, Trabzon, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da buzlanma nedeniyle kaza: Yabancı sürücü hafif yaralandı - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da buzlanma nedeniyle kaza: Yabancı sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement