Trabzon'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri İçin Sınav Yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri İçin Sınav Yapıldı

Trabzon'da, Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla 'Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sınava Trabzon'da 4, 5 ve 6. sınıflardan toplam 140 öğrencinin katıldığı belirtildi. Başarılı olan öğrenciler, Deneyap atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanacak.

01.07.2024 16:05
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Trabzon'da Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla "Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 81 ilde 118 merkezde düzenlenen Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'nın, Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı paydaşlığında 4, 5, 6, 8 ve 9'uncu sınıfları kapsayan sınava, Trabzon'da 4, 5 ve 6'ıncı sınıflardan toplam 140 öğrencinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 81 ilde gerçekleştirilen sınava Trabzon'da katılımın yüksek olduğunu ifade etti.

Genç, burada başarılı olan öğrencilerin, Deneyap atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacağına işaret ederek, "Trabzon olarak teknolojiye meraklı bir kentiz. Bu anlamda gerek okullarımızda gerekse şehrimizin en önemli kurumlarından Karadeniz Teknik Üniversitesinde önemli çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz uluslararası başarılar gösterdi ve bizleri gururlandırdı. Geçmişte olduğu gibi şimdi de desteklerimiz sürecek. Ülke olarak bu alanda çok önemli bir yol kat ettik." ifadelerini kullandı.

Deneyap atölyelerinin, milli teknoloji hamlesine önemli insan kaynağı sağlayacağına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bu atölyeler sayesinde Türkiye Yüzyılı'nda teknoloji alanında ülkemize hizmet edecek çok değerli gençler yetişecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı hemşehrimiz Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ve öncülük ettiği çalışmalar ile ülkemizin kaderi değişti. Artık dünya sahnesinde söz sahibiyiz. Bu atölyelerde yetişecek gençlerimiz ile önümüzdeki yüzyılda Türkiye her alanda adından söz ettirmeye devam edecek. Şehir olarak buna katkı sunmaktan son derece gururluyuz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız gençler, yeter ki düşünün, çalışın ve üretin."

Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri İçin Sınav Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri İçin Sınav Yapıldı - Son Dakika
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