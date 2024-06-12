Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, çarşamba günü ikindi namazından sonra gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü. Burada oturma eylemi gerçekleştiren grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile etkinliği sonlandırdı.

12.06.2024 18:31
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Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş kapsamında bir grup, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Burada Filistin bayraklarıyla oturma eylemi gerçekleştiren grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Kahramanmaraş, Filistin, Trabzon, İHH, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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