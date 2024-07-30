Trabzon'da 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası kapsamında 'Hayır Çarşısı' açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası kapsamında 'Hayır Çarşısı' açıldı

Trabzon'da, "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında organize edilen "Hayır Çarşısı"nın açılışı gerçekleştirildi.

30.07.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, " Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında organize edilen "Hayır Çarşısı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ülke genelinde yürütülen kampanya etkinlikleri kapsamında, KADEM İl Temsilciği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Hayır Çarşısı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda törenle açıldı.

Yiyeceğin yanı sıra kıyafetlerin de satışa sunulduğu çarşı, yarın akşama kadar açık kalacak.

Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelirle alınacak malzemeler, Türk Kızılay'ı tırlarıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, gazetecilere, Filistin halkına destek verdiklerini söyledi.

KADEM'i gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlık dolayısıyla tebrik eden Gülay, "Çok büyük gayret sarf ediyorlar. İnşallah tez günde, tez saatte bu zulüm biter. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. İnsanlar kardeş olsun, barış içinde yaşasın." dedi.

KADEM İl Temsilcisi Elif Yükünç de Gazzeliler için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Soykırım bitene kadar Gazze halkının yanındayız. Kadınlarımız bize çok destek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bizlere destek oldu, Sevgi Evleri'nde ve onların ilgili kurumlarında çocukların yaptığı el ürünlerini bize bağışladılar, onlar da stantta yer aldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trabzon, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası kapsamında 'Hayır Çarşısı' açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:45 CHP’li vekilin “Mavi Vatan masalı“ sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki CHP'li vekilin "Mavi Vatan masalı" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 18:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası kapsamında 'Hayır Çarşısı' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement