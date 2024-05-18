Trabzon'da Gençlik Şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Gençlik Şöleni düzenlendi

Trabzon\'da Gençlik Şöleni düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katılımıyla düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayıp Ganita Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Şölen, Flyboard ve ışık gösterilerinin ardından Oğuzhan Koç ile Seren Uzun'un konserleriyle devam etti.

18.05.2024 23:11
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katılımıyla düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayıp Ganita Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Yıldırım, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un hiç unutulmaması gereken bir tarih olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Hiçbirimizin unutmaması gereken bir tarih. Kurtuluş Savaşı'nın, özgürlüğe giden yolun ilk adımı. Hep birlikte 19 Mayıs'ı hiç unutmadan kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu vatanı, bugünleri emanet edebilmek için her türlü fedakarlığı yaptılar. Bugünün gençleri olarak yarın sizler de aynı şekilde gerektiği fedakarlığı yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bundan eminiz. Bugünün fedakarlığı çalışarak, yarının fedakarlığı Türkiye'yi omuzlara alarak daha ileriye götürmekle olacaktır." diye konuştu.

Gençleri görünce yarına dair ümitlerinin arttığını dile getiren Yıldırım, "Yarının Türkiye'si eminim ki çok daha çağdaş medeniyetler seviyesinde ilerleyerek diğer ülkelerin kendisine gıptayla baktığı bir ülke olacaktır. ve bunu sizler başaracaksınız. Birlikte başaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Ülkemizin gelişmesine katkı sunan, tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlememize katkı sağlayan, bütün gelişmelerin sahibi olan siz sevgili gençleri yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum ve böyle bir gençliğe sahip olmanın da gururunu yaşıyoruz. Şu anda ülkemizin en büyük gücü siz sevgili gençlerimizsiniz. Hem bugünümüzsünüz, hem yarınımızsınız." dedi.

Flyboard ve ışık gösterilerinin ardından şölen Oğuzhan Koç ile Seren Uzun'un konserleriyle devam etti.

Kaynak: AA

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