Trabzon'da Hanife Hatun Camisi Açılıyor - Son Dakika
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Trabzon'da Hanife Hatun Camisi Açılıyor

Trabzon\'da Hanife Hatun Camisi Açılıyor
08.07.2025 19:07
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Trabzon Valisi Yıldırım, 11 Temmuz'da ibadete açılacak Hanife Hatun Camisi'nde inceleme yaptı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesinde yapılan, 13 bin kişinin ibadet edeceği Hanife Hatun Camisi'nde incelemede bulundu.

Vali Yıldırım, İl Müftüsü Selami Aydın, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar ve beraberindekiler, 11 Temmuz Cuma günü açılması planlanan camideki çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Yıldırım, caminin cuma günü ibadete açılacağını belirterek, Trabzon halkını açılışa davet etti.

Trabzon'da böyle bir külliyenin ilk kez yapıldığına işaret eden Yıldırım, "Sayın Bakanımız, kurmuş olduğu vakıfla daha çok kendileri buranın maliyetini karşılamak suretiyle yaptılar. Buraya bir tuğla miktarınca da olsa faydası olan kim varsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Caminin yapılmasında emeği geçen eski müftülere, belediye başkanları ve valiler başta olmak üzere herkese teşekkür eden Yıldırım, "Bitirmek bizim zamanımıza nasip oldu ama buradaki en büyük gayret tabii ki Sayın Bakanımızındı, Allah ondan da razı olsun. Trabzon'umuza muhteşem bir cami ve külliye kazandırdılar. Sadece bir cami değil, bir sosyal yaşam alanı olarak da kullanılacak. Aslına bakarsanız camilerin asıl amacı da bu." diye konuştu.

Caminin sahil boyunca Trabzon'un bir simgesi haline geldiğine işaret eden Yıldırım, caminin ambiyansının çok güzel ve huzurlu olduğunu, bugün de ilk namazı kıldıklarını söyledi.

İl Müftüsü Aydın ise hadisi şerif ve ayetlerden örnekler vererek, Bayraktar'ın annesinin adının verildiği caminin büyük bir katılımla cuma günü açılacağını dile getirdi.

Eski bakan Bayraktar da Trabzon'a güzel bir eser kazandırdıklarını, sadece bir ibadethane değil, konferans salonu, atölyeleri ve eğitim merkezleriyle sosyal alan oluşturduklarını belirtti.

Bayraktar, caminin alanının 8 bin 800 metrekare olduğunu, annesinin ismini taşıyan camiyi Trabzon'daki 'Hanife' ismini taşıyan tüm kadınlara atfettiğini dile getirerek, caminin vatana, millete, Trabzon'a ve özellikle Doğu Karadeniz'e hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım ve beraberindekiler, camide İl Müftüsü Aydın'ın öncülüğünde ikindi namazını kılarak dua etti.

Camide, imam hatip Nurettin Dinçdağ ile iki müezzin görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Hanife Hatun Camisi Açılıyor - Son Dakika

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