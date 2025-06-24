Trabzon'da İklim Değişikliği Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Trabzon'da İklim Değişikliği Sempozyumu Başladı

Trabzon\'da İklim Değişikliği Sempozyumu Başladı
24.06.2025 14:48
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Sempozyumda iklim değişikliğinin etkileri ve su kaynaklarının korunması konuşuldu.

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" başladı.

Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda, iklim değişikliğinin göç, biyolojik çeşitlilik, tarım ve gıda güvenliği tehdidinin yanı sıra turizm, ulaşım ve altyapı gibi pek çok alanı etkileyerek çok boyutlu bir kavram olduğunu söyledi.

Verilere göre, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde yer aldığını belirten Yıldırım, "Bu, ülkemizin su zengini değil aksine su sıkıntısı yaşayan bir ülke olduğu anlamına gelir. Bölgesel olarak baktığımızda Karadeniz diğer bölgelere nazaran daha iyi durumdadır. Ancak bunun böyle devam edebilmesi için elimizden geleni yapmamız, bilimin bize sunduğu önerileri uygulamamız gerekir." dedi.

Aşırı yağışlar, düzensiz kuraklıklar, sel ve taşkınların daha sık yaşanmasının yeni iklim düzeninin bir sonucu olduğuna işaret eden Yıldırım, bilimsel çözüm önerilerine ve toplumsal farkındalığa daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yıldırım, su kaynaklarının korunması, verimli kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi konularda belediyelerin çalışmalarını desteklediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Doğa temelli çözümler, afet erken uyarı sistemleri ve kentsel dirençlilik gibi başlıklarda daha sistemli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, çiftçilerimizi bu sürece aktif olarak dahil edeceğimiz katılımcı ve bilinçlendirici programlar planlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki iklim değişikliği ile mücadelede asıl güç bilimle halkı buluşturan çözümlerden doğar. İşte bugün burada yapılan da tam olarak budur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kentteki su kaynaklarını arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalara dikkati çekerek, "İçme ve sulama suyu konusunda göletler oluşturuyoruz. Kaçaklarla da ciddi manada su kaybı söz konusu oluyor, onları da yenileyerek suyu güvenli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Biyolojik Arıtma Tesisi Projesini hayata geçireceklerini belirten Genç, " Yomra, Akçaabat ve Trabzon merkez olmak üzere bu işe ciddi manada vaziyet ediyoruz. İklime doğrudan sirayet eden fosil yakıtlardan kurtularak yenilenebilir enerjiye yöneliyoruz. Şiran'da 170 dönümlük bir alanın tahsisini bakanlıktan belediyemiz üzerine devraldık. Orada güneş enerji santrali yapıyoruz." dedi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce gelecek 25 yıl için yapılan iklim modellemelerine göre artan nüfus, kirlilik ve arz talep dengesizliği nedeniyle kişi başına düşen yıllık 1323 metreküp suyun, 1069 metreküpe düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkan Yardımcısı Orhan Solak, "İklim Değişikliği ve Çevre ve Şehircilik Uygulamaları", Trabzon AFAD Müdür Yardımcısı Ender Ahmet Pervanlar "İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler ve AFAD Çalışmaları", Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili ise "İklim Değişikliği ve Orman Yangınları" başlıklı sunum yaptı.

Trabzon Kent Konseyince organize edilen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, KTÜ, Trabzon ve Avrasya üniversitelerince desteklenen sempozyum, yarın gerçekleştirilecek panellerin ardından tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da İklim Değişikliği Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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