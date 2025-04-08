Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

AGD Trabzon Şubesi Başkan Vekili Muharrem Salih Topal, yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin meydanlara inilmesi çağrısı üzerine toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçtiğini belirten Topal, şunları ifade etti:

"Gözü dönmüş katil sürüsü olan siyonist İsrail, Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırmaktadır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye, ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır. Anaların evlatlarını cennete uğurlarken 'Kudüs'e feda olsun' haykırışında bulunduğu Gazze'de böyle giderse tek bir kişi dahi sağ kalmayacaktır."

Topal, İslam ülkelerinin liderlerine seslenerek, "Atmadığınız adımlar yüzünden siyonist İsrail'in en büyük destekçisi konumuna düşüyorsunuz. Sizler 1,5 milyarlık İslam aleminin liderlerisiniz. Nasıl olur da 8 milyonluk İsrail'e 'Kahrol' demekle yetinirsiniz? Allah rızası için kendinize gelin." dedi.

Muharrem Salih Topal, İslam ülkeleri arasında en büyük sorumluluğun Türkiye'ye düştüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Filistinliler için dua edildi.