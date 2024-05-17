Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Grup, alışveriş merkezindeki bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanarak Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı. Konuşmalarda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek, her hafta cuma günü benzer etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

17.05.2024 22:35
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Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesinde, alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Hacer Akbulut, dünyanın gözü önünde yapılan soykırımı haykırmak adına bir araya geldiklerini, her hafta cuma günü aynı yerde toplanmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze'de bombalarla parçalanan çocuk cesetleri karşısında seyirci kalamayacaklarını ifade eden Akbulut, "Bugün onların çocuğu, yarın bizim çocuğumuz. Bugün onlarsa, yarın sıradakiler bizleriz. Bana inanın, hepimizden, Gazzelilerden nefret ettikleri kadar nefret ediyorlar. Çünkü bir siyonistin siyonistten başka dostu yoktur." diye konuştu.

Akbulut, grupta yer alanlar arasında pek çok konuda fikir ayrılığı olabileceğine işaret ederek, "Burada arkamda duran insanların hepsinin siyasi görüşü ve ideolojisi bambaşka. Bir dernek ya da vakıf da değiliz. Yalnızca vicdanımız bizi buraya getirdi. Çünkü çocuk cesetleri karşısında fikir ayrılığı olamaz." dedi.

Yüksek lisans yapmak için kentte bulunduğunu dile getiren Muhammed Abuloz da Gazze'de bombaların altında doğup büyüdüğünü, ailesinin halen Gazze'de yaşamla değil, ölümle mücadele ettiğini söyledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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