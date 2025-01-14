Trabzon'da Kalandar Kutlamaları Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Trabzon'da Kalandar Kutlamaları Geleneği Yaşatılıyor

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kalandar kutlamalarının kültürel bir miras olduğunu belirterek, bu geleneğin gelecek yıl festival formatında kutlanmasını önerdi. Etkinlikler, çeşitli kostümler ve eğlencelerle renkli bir atmosferde gerçekleştirildi.

14.01.2025 12:53  Güncelleme: 13:28
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(TRABZON)- Kalandar kutlamalarına katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İstedik ki bu kadim kültürü, geçmişimizde var olan, dedelerimizin, ninelerimizin, anneannelerimizin bu güzel geleneğini, Trabzon olarak yaşatalım. Bir dahaki sene bunu bir festivale dönüştürelim" dedi.

Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede kutlanan ve Rumi takvimde 'yılbaşı' olarak kabul edilen Kalandar gecesinde, Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi'nin de katkılarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen Kalandar Gecesi kutlamalarına katıldı.

Trabzon'daki tiyatro kuruluşlarının üyeleri, Kalandar Gecesi eğlencesi geleneğine özgü, ana karakter 'Karakoncolos' ve çeşitli kostümler giydi. Tiyatro ekipleri ve vatandaşlar, maniler okuyarak, Meydan Parkı civarındaki işletmelerden ikramlar alabilmek için torbalarını dükkanlara attı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde Ortahisar Belediyesi'nin de katkı sağlayan kurumlar arasında yer aldığı etkinliklere vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

"Geçmişimizde var olan geleneği yaşatalım"

Başkan Ahmet Kaya, Kalandar geleneğinin kültürel bir miras olduğunu belirttiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde somut olmayan kültür mirasları var. Trabzon'umuzun da böyle bir geçmişi var. Bu kadim kentin geçmişinde 'Kalandar' kutlamaları var. Ben rahmetli anneannemden ve annemden bilirim, ocak ayının 13'ü gecesinde annem, 'Oğlum bizim yılbaşımız budur' derdi. Mahallenin çocuklarıyla torbalara ip bağlardık, gidip komşu kapılara torba atardık. Bizler de çocukken yaptık bunu. Büyüklerimiz hep bilir. İstedik ki bu kadim kültürü, geçmişimizde var olan dedelerimizin, ninelerimizin, anneannelerimizin bu güzel geleneğini Trabzon olarak yaşatalım. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da burada, şehrin eminleri ve yerel yöneticileri olarak bizlere bir sorumluluk düşüyor. Bir dahaki sene bunu bir festivale dönüştürelim. Birbirinden renkli kıyafetlerle, çok eğlenceli güzel bir akşamımız olsun. Yurdun farklı bölgelerinden, belki dünyanın farklı coğrafyalarından turistler gelsin, fotoğraflar çekilsin, bunu kentin kültür mirası olarak kayıtlara geçirelim istiyoruz. Ben bu güzel akşamda burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor, Kalandar'ınızı kutluyorum."

Etkinliklerin yapıldığı Atatürk Alanı'nda Ortahisar Belediyesi de bir stant kurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşlara meyve ve patlamış mısır ikram etti.

Trabzon\'da Kalandar Kutlamaları Geleneği Yaşatılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kalandar Kutlamaları Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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