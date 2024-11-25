Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi

Trabzon\'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi

Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" temasıyla konvoy oluşturuldu.

25.11.2024 14:46
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Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" temasıyla konvoy oluşturuldu.

Trabzon Barosu, meslek odaları ve kadın sivil toplum örgütlerinin organizasyonunda kadınlar, Akyazı mevkisinde bir araya geldi.

Ellerinde, "Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddete son" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, mor balon astıkları ve yöresel dokuma keşan motiflerinin yer aldığı bezler bağladıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Polis ekiplerinin eşlik ettiği konvoy, şehir turunun ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar ulaştı.

Keşan desenli fularları boyunlarına ve saçlarına bağlayan kadınlar, keşan bezi üzerine yazılı "Yasalara dokunma uygula" yazılı pankart açıp slogan atarak, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak'ta yürüdü. Gruba, çevredeki kadınlar ve bazı erkekler de alkışlayarak destek verdi.

Atatürk Anıtı önünde grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Hande Burma, Keşanlı Kadınlar Direksiyonda etkinliğinin bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Burma, her bir kadının hayatına kendi iradesiyle karar verme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Biz de direksiyonda, eğitimde, sokakta, iş dünyasında, ülkenin karar mekanizmalarında varız. Var olacağız." dedi.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil tüm insanlığın sorunu olduğunu vurgulayan Burma, "Kadınların özgür ve eşit şekilde yaşayamadığı hiçbir toplum, özgür, refah içinde yaşayan, eşit bir toplum olamaz." ifadesini kullandı.

Burma, etkinliği düzenleyen meslek örgütleri ve kadın sivil toplum kuruluşları olarak kadınların hayatını savunmak, şiddeti durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için tüm güçleriyle dayanışmaya, toplumun her kademesinde ve her alanında çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından kadınlar müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Keşanlı Kadınlar Direksiyonda' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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