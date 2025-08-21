Trabzon'da Örnek Fındık Hasat Etkinliği - Son Dakika
Trabzon'da Örnek Fındık Hasat Etkinliği

Trabzon\'da Örnek Fındık Hasat Etkinliği
21.08.2025 16:50
Trabzon'da yapılan fındık hasat etkinliğinde verimlilik artırma projeleri tanıtıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki örnek fındık bahçesinde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası organizesinde Çukurçayır Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, örnek çiftçi Haydar Meral'in bahçesinde hasat yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada, üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Karadeniz ve Trabzon için fındığın stratejik bir ürün olduğunu belirten Kanca, şöyle devam etti:

"Fındıkta verimi artıracak projeleri görmek bizleri son derece memnun ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu projelere her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Fındık bahçelerimizden daha fazla ürün elde etmek ve kaliteyi artırmak amacıyla hazırlanan bu proje kapsamında seyrekleme, budama, gübreleme ve zararlılarla mücadele gibi çalışmalar yürütülüyor."

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise fındığı farklı şekillerde işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirilmesine dikkati çekti.

Türkiye'de fındıktan yıllık 2,5 milyar dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Ergan, "Bu elbette önemli bir rakam. Ancak hedefimiz bu geliri 5 milyar dolara çıkarmak. Böyle bir başarı sağlandığında fındık yalnızca bir tarım ürünü olmaktan çıkıp aynı zamanda güçlü bir sanayi ürünü olarak da kabul görecektir." ifadesini kullandı.

Programda üreticilere fındık üretiminde verimliliği artırma ve örnek uygulamalara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ortahisar, trabzon, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Örnek Fındık Hasat Etkinliği - Son Dakika

