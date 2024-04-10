Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve protokol üyeleri, Sülüklü Asri Mezarlığı Trabzon Şehitliği'ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti.
Ziyarette, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından Kur'an tilaveti okundu, duanın ardından kabirlere karanfil bırakıldı.
Vali Yıldırım, herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramlar güzelliklerle dolu zamanlardır, paylaşmanın en güzel olduğu zamanlardır." dedi.
Şehitlerin de olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Biz de bugün buraya geldik, sağ olsun Müftülüğümüz güzel bir program yaptı. Burada şehitlerimize Kur'an tilaveti oldu, şehitlerimize dualarımızı yaptık. Karanfillerimizi bıraktık, şehit ailelerimizle görüştük. Bayramlar, bütün ülke için çok önemli. Kardeşliğin, sevginin, paylaşılmanın artması için çok önemli. Biz de bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Allah nasip ederse buradan sonra kurumlarımızla da vatandaşlarımızla da bayramlaşıyoruz ve bayramı en güzel şekilde idrak etmeye gayret ediyoruz çünkü sevinçler paylaşıldıkça artıyor. Bütün basın mensuplarının da bayramını kutluyorum."
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü günlerde sahiller hareketlenmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Nisan ayında deniz, kum, güneş keyfi yaşayan tatilciler arasında su sporları da yapıldı. Bodrum'da hafta boyunca en yüksek hava sıcaklıkları 27-28 derece olacak ve yağış beklenmiyor.
Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, Ankara'da kalanlar bayramın tadını çıkarıyor. Trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Park'ı ziyaret ederek yeni doğan kuğu yavrularını gördü. Depremzede aileler ise Ankara'yı tercih ederek hem hava değişikliği yapmak hem de Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini belirtti. Bayramın keyfini çıkaran çocuklar ise parklarda oyun oynayarak, el öpüp şeker ve harçlık topladı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.