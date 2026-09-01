Trabzon Raylı Sistem Hattı\'nın Temeli Atıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirilen 'Trabzon Raylı Sistem Hattı' projesiyle ilgili, "Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını, 4 noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle, kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" dedi.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) koordinasyonunda yürütülen, şehrin ulaşımdaki geleceğine yön verip, kent içi trafiğe soluk aldırması hedeflenen 'Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi' projesinin temeli törenle atıldı. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, mahalle muhtarları, STK'ların temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

'ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projenin önemine değinerek, "Trabzon kent içi ulaşım ağının gücüne güç katacak, şehir içi trafiğimize güçlü bir nefes aldıracak, şehrimizin çehresini daha da güzelleştirecek Trabzon raylı sistem hattı temel atma töreni vesilesiyle memleketimde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada, Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını, Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 noktada vuruyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız ve yeni havalimanı çalışmalarımızla Trabzon'u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK 150 BİN HEMŞEHRİMİZE HİZMET VEREBİLECEĞİZ'

Projenin ilk etabının 16,2 kilometre olduğunu ve toplam 16 istasyonla Akçaabat ilçe sınırlarından havalimanına kadar uzanacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada katedeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşehrimize hizmet verebileceğiz. Ama bu hattımız, sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret değil. Bu hat, Trabzon'un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacak. Düşünün; İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan ya da dünyanın neresinden olursa olsun, memleket hasretiyle uçağa atlayan bir Trabzonsporlu havalimanında valizini alır almaz dakikalar içinde 'bordo-mavi' tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribüne ulaşacak. Çünkü bu hat, sadece bir ulaşım aracı değil, o maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşehri bağını en hızlı ve konforlu şekilde taşıyan bir köprü olacak. Bir amcamız da teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dua, evladının, torununun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı Şehir Hastanesi'ne çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varacak. Bu hat, o teyzemizin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna merhem olacak. Sabahın erken saatlerinde okuluna yetişmeye çalışan öğrencilerimizi, işine giden memurlarımızı, işçilerimizi, dükkanını açmak için acele eden bir esnafımızı, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde yoğun trafiğin oluşturduğu stres ve zaman kaybından kurtaracağız" diye konuştu.

'KARBON SALINIMINI DÜŞÜRECEK'

Projeyle hava kirliliğinin azalacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Trabzon raylı sistem hattımız çevre dostu teknolojisiyle, hava kirliliğini azaltacak, karbon salınımını düşürecek, Trabzon'un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere daha saf bırakmamıza katkı sunacak. Geçtiği her mahallede, her semtte ekonomik değeri yükseltecek, yeni iş yerleri, yeni istihdam alanları oluşturacak. Canlanacak ticaretle Trabzon'un nabzı daha güçlü atmaya başlayacak. Kısacası bu raylı sistem hattı; Trabzon'un tarihine, kültürüne, sporuna, insanına yakışan, 'Ben bu şehrin evladıyım' diyen herkese, 'Senin için buradayım' diye cevap veren bir eser olacak. Trabzon'un dününü, bugününü ve yarınını birbirine bağlayan, şehrimize yakışan yeni bir gurur abidesi olarak hayat bulacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'SAMSUN-TRABZON-SARP HIZLI TREN DEMİR YOLU PROJEMİZ SÜRÜYOR'

Kent ve bölge kazandırılan yatırımları sıralayan Bakan Uraloğlu, "Bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon var. Şu anda 23 kara yolu projemizde de çalışmalar devam ediyor. Şehrimizi kent içi raylı sistemle tanıştırdığımız gibi hızlı tren ile tanıştıracak projemiz de hayata geçiyor. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerini de gerçekleştirdik. Rabb'im bu projeyi de tamamlamayı bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.

'HAVALİMANI ÇALIŞMALARINA DA BAŞLAYACAĞIZ'

Trabzon'a 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı terminali kazandıracaklarını aktaran ve projede emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanımızın artık yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği müjde doğrultusunda, 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz. Bugün burada nasıl ki raylı sistem hattımızın temelini atıyorsak yakın bir zamanda yeni havalimanımızın da temelini atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temelini atarak başlattığımız bu büyük projeyle Trabzon'umuz yeni ufuklara yelken açacak. Vatandaşlarımıza ve güzel şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize Trabzon'a yakışır bir şekilde daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli hizmet sunacak" diye konuştu.

'TRABZON TARİHİ BİR AN YAŞIYOR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise konuşmasında çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün Trabzon'un evladı olarak, Trabzon'un şu anda belediye başkanı olarak, hakikaten çok heyecanlıyız. Bulunduğumuz yer Trabzon'un nadide bir alanı. Trabzonspor'un tarihinin yazıldığı yerdeyiz. Gurur kaynağımız, Avni Aker şu anda başka bir tarihe tanıklık ediyor. Herkes şehrini sever. Trabzon, tarihi bir an yaşıyor. Ulaşımda çağ atlatacak raylı sisteme start veriyoruz, hayırlı olsun. Biz ülkesinin her tarafına, her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden, kendisini buraya adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak kolay değil. Onun heyecanı adanmışlıktır. Siyaset sorunlara çözüm içindir. Hizmet günü kurtarmak değil geleceği kurmaktır. Bu hizmet anlayışı ile seçim döneminde yola çıktık. Türkiye'de bizi birinci olarak seçtiler. Bunun gururunu yaşadım. Seçildiğim günden itibaren sorumluluğu sırtımda hissettim. Bu kadim toprakların bir evladı olarak benim için Trabzon'a hizmet şereftir" dedi.

'PROJEMİZ 32 KİLOMETRE'

Projeye dair bilgi veren Genç, "Yola koyulduk, uygulama projelerine başladık. Kolay değil, zor işler. Bu zorluğu, kararlı iradenin sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı Abdulkadir Uraloğlu Bakanımızla, değerli milletvekillerimizle aştık. Bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Projemiz 32 kilometre. 500 bin nüfusun yaşadığı Akçaabat Ortahisar ve Yomra arasında. Akyazı'ndan başlıyoruz şu anda. Stadyumun trafiğini de çözen bir proje olacak. Avni Aker'e geleceğiz. Fizibilite olarak mükemmel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Raylı sistemle başlayan proje, bugün Trabzon metrosu olarak hizmete girecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip, 4 farklı alanda projenin temeli atıldı.