Trabzon\'da Sel Felaketi: Bir Yaralı, Bir Kayıp

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Başkan Genç: "Selde bir vatandaşımız yaralandı, bir vatandaşımızdan da henüz haber alamadık"

TRABZON - Trabzon'da bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sel bölgelerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "bir yavrumuz risk altındaydı. Onu kurtardık. Hayati tehlikesi yok, kırıkları var. Biraz toprak altında kalmış. Sürmene'de de bir vatandaşımız ile henüz netleşmeyen bir haber var. İnşallah ondan da iyi haber alırsak can kaybı olmamış olacak" dedi.

4 ilçede yaşanan sel ve heyelanlar maddi hasara yol açarken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrasında konuşan Başkan Genç, toprak altında kalan bir kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirterek, Sürmene ilçesinde bir kişiye henüz ulaşamadıklarını söyledi. Araklı ilçesinde 100 kilogramın üzerinde bir yağış olduğunu kaydeden Başkan Genç, "16.30 itibariyle şehrimizin doğu ilçelerinde Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde ortalamanın 100 kilogram üstünde yağış aldı. Ondan dolayı ciddi hasarlar aldı. Araklı ilçe merkezimizde, kaymakamlığımızda bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Çok şükür Arsin Yolüstü mahallemizde bir yavrumuz risk altındaydı. Onu kurtardık. Hayati tehlikesi yok, kırıkları var. Biraz toprak altında kalmış. İtfaiyemiz onu kurtardı. Şuanda ambulansa götürüyor. Sürmene'de de bir vatandaşımız ile henüz netleşmeyen bir haber var. İnşallah ondan da iyi haber alırsak can kaybı olmamış olacak. Asıl hasar tespitini yarın sabah gün ışığında göreceğiz" diye konuştu.

"Acil ve yoğun bakımda tahliyeyi gerektirenlerin tahliyesini sağlıyoruz"

Araklı'daki devlet hastanesinde yaşanan su baskınları nedeniyle tahliye yapıldığını da vurgulayan Başkan Genç, "Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde su birikiminden dolayı hastalarımız mağdur oldu. Acil ve yoğun bakımda tahliyeyi gerektirenlerin tahliyesini sağlıyoruz. Önceliğimiz can kaybı olmaması. Onun haricinde 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemizde ulaşım kapalı" şeklinde konuştu.

"Risk var ama hasar oluşturacak şekilde olur mu olmaz mı o konuda tedbirlerimizi alıyoruz"

"Mahsur kalan, ulaşamadığımız vatandaşımız yok" diyen Başkan Genç, "Yolu kapalı olması nedeniyle bizden haber bekleyen en sonra Arsin ilçemizde bir grup vatandaşımız vardı. Onlara da ulaşıldı. Meteoroloji ile irtibat halindeyiz. Risk var ama hasar oluşturacak şekilde olur mu olmaz mı o konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Bu bölgemizin kaderi. Yağış alan bölge. Kısa zamanda çok fazla yağış düştü" ifadelerini kullandı.