Trabzon'da Taşkın Zararları: 208 Milyon Lira - Son Dakika
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Trabzon'da Taşkın Zararları: 208 Milyon Lira

Trabzon'un 4 ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 208 milyon lira zarar tespit edildi.

28.09.2024 00:46
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Trabzon'un Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinde taşkın ve heyelanların ardından 148 iş yeri, 130 konut ve 87 araçta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı, toplam zararın 208 milyon 528 bin 531 lira olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü 4 ilçede meydana gelen aşırı yağışın sel ve heyelanlara neden olduğu anımsatıldı.

Olayın ilk saatlerinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezlerinden 339 ihbar alındığı belirtilen açıklamada, ihbarlara ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahaleler yapıldığı ve tüm çağrıların sonuçlandırılarak kapatıldığı aktarıldı.

Olay mahallinde 639 personel ve 359 iş makinesi ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde toplamda 39 mahalle heyelan ve sel su baskınından etkilenmiş olup, 35 konut ve 1 iş yeri, 3 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte olup Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 148 iş yeri, 130 konut ve 87 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam zarar maliyeti 208 milyon 528 bin 531 lira olarak tespit edilmiştir. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 81 hasarsız, 104 az hasarlı, 1 orta hasarlı, 7 ağır hasarlı, 2 yıkık, 2 tespiti yapılamayan olmak üzere toplamda 197 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 623 üreticiye ait toplam 503 bin 823 metrekare tarım arazisi ve 156 bin 110 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan, 15 arı kovanı zarar görmüştür."

Büyükşehir ve ilçe belediyelerin ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şimdiye kadar 298 noktada 288 istinat duvarı ve 85 menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 870 metre beton yol ve 1 tahkimat yapılması gerektiğinin tespit edildiği belirtildi.

İlçelerdeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarına ilişkin sorunların giderildiği, hat onarım ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaların da giderilerek enerji verilemeyen mahalle kalmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından heyelan mahallinde 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 8 bin 250 içecek, 8 bin ikramlık ve 4 bin 400 su dağıtıldığına işaret edilerek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan çağrı neticesinde 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesi'nde temizlik çalışmalarının tamamlandığı, bölgede heyelan ve sellerin etkilerini bertaraf etmek üzere ilgili kurumların çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, 3-sayfa, Sürmene, trabzon, Araklı, Sağlık, Güncel, Arsin, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Taşkın Zararları: 208 Milyon Lira - Son Dakika

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