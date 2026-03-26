Trabzon\'daki Fındık Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

TRABZON'un Arsin ilçesinde dün, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği 8 saatte söndürülen yangın sonrası fındık fabrikasındaki hasar görüntülendi. Trabzon Valisi Tahir Şahin, "İtfaiye personellerimizin tamamının kahramanca mücadelesi şehrimizde en önemli üretim üssümüz olan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangının diğer fabrikalara sıçraması engellemiştir" dedi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 kişinin hafif yaralandığı yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 8 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 30 araç ve 100 personelle yürütülen çalışmalarla yangının çevredeki fabrika ve silolara sıçraması güçlükle önlendi.

Öte yandan, çıkan yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dronla görüntülenen ve çatısı çöken fabrikanın büyük bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği görüldü.

'CANA BİR ŞEY GELMEDİ'

Trabzon Valisi Tahir Şahin, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Şahin, "Yangının çıkmasının ardından büyükşehir belediyemiz itfaiye daire başkanlığımız tüm ekibiyle yaklaşık 100 personelle olaya anında müdahaleye başladılar. Şükürler olsun ki, ölüm olayı gerçeklemedi. Hafif yaralı vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşarak bugün itibariyle hastaneden ayrılacaklar. Bunun haricinde kaymakam hanım olayın ilk anından itibaren koordinasyonu sağladı. Arsin Belediye Başkanımız ve Arsin Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanımız ile koordinat içerisinde can kaybı olmadan yangının kontrol altına alınması sağlandı. Daha önce Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 defa yangının çıktığını, bunlarla ilgili de bölgenin kendini geliştirdiğini gözlemledik. Büyükşehir belediye başkanlığının ve itfaiye daire başkanlığının olaylara kısa sürede müdahalesini gördük. Cana bir şey gelmedi. Mal canın yongası; mal yerine gelir. Çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyüklerinden korusun" dedi.

İTFAİYE EKİPLERİNE TEBRİK

Vali Şahin, itfaiye personellerinin saatlerce süren yangına müdahalesine ilişkin, "Daire başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bizzat kendisi saat 17.15'ten bu saate kadar olayı koordine etmesinden, itfaiye personellerimizin tamamının kahramanca mücadelesi şehrimizde en önemli üretim üssümüz olan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangının diğer fabrikalara sıçraması da engellemiştir. Huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor. Kahraman itfaiyecilerimizin gözlerinden öpüyorum. Bundan sonraki süreç yönetim kurulumuz koordinesinde sürdürülecek. Süreç takip edilecek. Şükür ki can kaybımız yok" diye konuştu.