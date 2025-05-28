Trabzon ile Erbil Arasında Turizm İşbirliği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Maruf, Trabzon'un Erbil ve çevresindeki şehirlerde yaşayanlar için turizm açısından iyi bir alternatif olduğunu ifade etti.

Trabzon'un imkanları ve turizm tecrübesine dikkati çeken Maruf, şunları kaydetti:

"Öncelikle direkt uçak seferleri başlatılmalı. Erbil Ticaret Odası çok iyi çalışıyor ve Türkiye masası var. Azerbaycan masası da olacak. Türk dünyası çok önemli. Erbil'de önümüzdeki günlerde Türk iş dünyasını bir araya getirecek bir konferans olacak. Erbil, Musul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den iş insanları katılacak. Orada Trabzon iş dünyası temsilcilerini de görmek istiyoruz."

Çelebi ise Erbil'in sağlık turizmi ve ticarette öncelikli hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Direkt uçak seferlerinin başlaması ilişkileri geliştirecektir. Sadece turizm veya sağlık turizmi değil, birçok sektör için Erbil'de ve çevresinde önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda ilişkilerimizin geliştirilmesi için oda olarak üzerimize düşeni yapacağız."