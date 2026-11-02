Trabzon Maarif Orkestrası, 38 müzik öğretmeniyle ilk kez Diyarbakır'da sahne aldı - Son Dakika
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Trabzon Maarif Orkestrası, 38 müzik öğretmeniyle ilk kez Diyarbakır'da sahne aldı

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Trabzon Maarif Orkestrası, 38 müzik öğretmeniyle ilk kez Diyarbakır\'da sahne aldı
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Trabzon Maarif Orkestrası, 38 müzik öğretmeniyle ilk kez Diyarbakır\'da sahne aldı
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Trabzon'da görev yapan 38 müzik öğretmeninden oluşan Trabzon Maarif Orkestrası, il dışındaki ilk konserini Diyarbakır'da verdi. Milli eğitim müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen konserde orkestra, Diyarbakır, Trabzon, Kırşehir, Sivas ve Ankara yörelerinden türküler seslendirdi.

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan Trabzon Maarif Orkestrası, il dışındaki ilk konserini Diyarbakır'da verdi.

Diyarbakır ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen "İki Şehir, Bir Gönül Maarifin Sesiyle Öğretmene Vefa, Nice 24 Kasımlara" temalı konser, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Trabzon'da görev yapan 38 müzik öğretmeninin yer aldığı orkestra, Diyarbakır, Trabzon, Kırşehir, Sivas ve Ankara yörelerinden türküler seslendirdi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AA muhabirine, ilk il dışı konserleri Diyarbakır'da vermekten mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Uygun, "Milli Eğitim Bakanımızın himayesinde pek çok ilimizde hem maarif orkestrası hem de maarif halk dansları toplulukları kuruldu. Orkestra ve halk dansları toplulukları öğretmen arkadaşlarımızın hem kültürel ve sanatsal birikimlerini artırmak hem de entelektüel birikimlerine katkı yapmak vesilesiyle ortaya çıktı. Burada geliştirilen yeterlilik ve yetkinliklerin öğrencilerimize aktarılması ve onlarda kültür ve sanat okuryazarlığının ortaya çıkmasına vesile teşkil etmektedir." dedi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da 2024 yılında Bakanlık talimatıyla maarif orkestraları ve dans topluluklarının öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek ve sahne performanslarını artırmak üzere kurulduğunu dile getirdi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenledikleri konsere değinen Sadoğlu, "Trabzon ilimizle birlikte hem Terörsüz Türkiye sürecine katkıda bulunmak hem de kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Diyarbakır Maarif Orkestrası olarak Trabzon'da sahne alacağız." ifadelerini kullandı.

Konsere, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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