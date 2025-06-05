Trabzon, Ordu ve Artvin\'de şehitlikler ziyaret edildi

Trabzon, Ordu ve Artvin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Trabzon'da Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Yıldırım, "Şehitlerimiz bu vatanın bekası için canlarını feda ettiler. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Programa, şehit ailelerinin yakınları ve gazilerin yanı sıra belediye başkanları, kaymakamlar, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ordu

Ordu'da da arife günü şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Ordu Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Burhan Al'ın dua etmesinin ardından protokol üyelerince şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, şehitlerin yakınları, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler katıldı.

Vali Erol, daha sonra Eskipazar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında görevli personelin bayramını kutladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Şubelerini de ziyaret eden Vali Erol, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Artvin

Artvin'de Kurban Bayramı dolayısıyla İl Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, gaziler ve şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Dua edilmesinin ardından Vali Ergün, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti, bayramlarını kutladı.