Trabzon Yarı Maratonu Trafiği Etkileyecek

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Trabzon'da düzenlenecek, "VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" dolayısıyla koşu güzergahındaki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat Pazar günü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu gerçekleştirilecek.

Organizasyon dolayısıyla 23 Şubat'ta 05.00 ile 14.00 saatleri arasında Akçaabat istikametinde Ganita, Beşirli-Ganita, Atatürk Köşkü, Ayasofya ve Merkez Bankası yan yol girişleri, Rize istikametinde ise Trabzon İtfaiyesi, Ganita ve Atatürk Köşkü yan yol girişleri trafiğe kapatılacak.