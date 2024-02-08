Trabzonspor maçının ardından
Sinan Kaloğlu: Son saniyelerde topu ileride tutmalıydık
Abdullah Avcı: Trabzonspor vazgeçmez, vazgeçmeden devam edecek
Ercan ATA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ, ANKARA/ (DHA)- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a normal süresi 1-1 biten mücadelenin uzatmalarında 2-1 mağlup oldu ve bordo-mavili ekip adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Trabzonspor'u tebrik ederek başlayan Sinan Kaloğlu, 'Abdullah Hoca'yı, Trabzonspor'u ve ekibini tebrik ediyorum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi de analiz yapmıştık ama sizler de gördünüz; bu tura gelene kadar az forma şansı bulan oyuncularımızı oynatmıştık. Bu maçta da onlara şans verdik. Açıkçası bu onların hakkıydı. Çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Oyunun içinde iç koridorları kapattık. Etkili kenar oyuncularının birebir kalmasını da hemen hemen önledik. Ama maalesef son saniyelerde olmadı. Hatta hakeme de 'Hocam neden bitirmediniz" dedim. Bana 10 saniye kaldığını söyledi. Yine de iş bizdeydi. Çünkü o sırada topu ileride tutmalıydık? şeklinde konuştu.
ABDULLAH AVCI: HEPİMİZ KATKI SAĞLAYALIM
Abdullah Avcı kötü zemine dikkat çekerek, "Doğal felaketler, pandemi oluyor ama futbol yine oynanıyor. Biz, futbol ailesi olarak insanlar üzerinde iyileştirme gücü olan oyuna aynı şekilde yardımcı oluyor muyuz? Bu zeminde ne Ankaragücü, ne Erzincanspor ne de Gençlerbirliği oynamak istiyor. Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayabilmek için bunun standart hale gelmesi lazım. Bugün yediğimiz golü görüyorsunuz, top dışarı çıkarken zeminden içeri giriyor. Sakatlanma riski çok yüksek. Sadece burası değil. TFF bu konuyla ilgili ne yapıyor? Uzun zamandır bir bilgilendirme yok. Hatta Süper Kupa finalinden sonra hiç sesleri çıkmıyor, hastalandılar diye düşünüyorum. İstanbul'da maça gidiyoruz, Esenyurt'ta oynuyoruz. Kriterlere hiç uygun değil, zemin çok kötü. Sonra o takım iki hafta sonra Olimpiyat Stadı'nda oynuyor. Buna müsaade ediliyor. Bir deplasmana gidiyorsun, bir taraf tamamen duvar. Marka değeri nerede? Tribünler bomboş, kimse maça gelmiyor. Lütfen bu oyunun güzel tarafına, futbol ailesi olarak hepimiz katkı sağlayalım" dedi
"BENCE İYİ OYNADILAR"
Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Bu şartlar altında bence iyi oynadılar. İlk geçişte golü yedik. Geçiş takımına karşı oynadık. Gençlerbirliği takımını da tebrik ediyorum. Sinan hoca Türk futboluna yeni bir teknik adam vizyonu katacak diye düşünüyorum. Oyun içinde değişiklikler yapabiliyor" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ"
Avcı, Trabzonspor'un geçiş dönemi yaşadığını belirterek, "Trabzonspor vazgeçmez, vazgeçmeden devam edecek. Bu geçiş döneminde taraftarın Trabzonspor'a sonuna kadar destek olacağına inanıyorum. Onların desteğiyle bu süreçten geçeceğimizi düşünüyoruz. Trabzonspor'da çok önemli duygular yaşadım. Ben Trabzonspor'a borçluyum, Trabzonspor bana borçlu değil. Büyük bir camia. Taraftar bize bu desteği verdiği sürece adım adım doğru işler yapacağız. Geldiğimiz noktadan daha yukardayız ama Trabzon'un beklentileri fazladır. Bunu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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