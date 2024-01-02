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TRAC Ordu Şubesi, Karagöl Yaylası'ndaki acil afet rölesini onardı - Son Dakika
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TRAC Ordu Şubesi, Karagöl Yaylası'ndaki acil afet rölesini onardı

TÜRKİYE Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Ordu Şubesi, fırtına nedeniyle arızalanan Karagöl Yaylası'nın zirvesindeki acil afet rölesinin onarımını gerçekleştirdi. Ekip, zorlu şartlarda 3 metre karla kaplı zirveye tırmanarak, Tunceli, Erzincan, Sivas, Tokat, Kayseri, Samsun, Merzifon, Sinop, Ordu, Trabzon, Giresun, Artvin ve Malatya illeri arasında haberleşme sağlayan rölenin bakımını tamamladı. TRAC Ordu Şube Başkanı Hüdaverdi Güneş, sistemin rüzgar türbininde yaşanan arızanın hızlı bir şekilde giderildiğini belirtti ve afet durumuna her zaman hazır olmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

02.01.2024 - 16:30,
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TÜRKİYE Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Ordu Şubesi, fırtına nedeni ile arızalanan 3 bin 107 rakımlı Karagöl Yaylası'nın zirvesindeki acil afet rölesinin onarımını gerçekleştirdi.

TRAC Ordu Şube Başkanı Hüdaverdi Güneş ile beraberindeki Şinasi Duman, Hasan Akkün, Mustafa Kök ve Suat Alptekin, 3 bin 107 rakımlı Karagöl Yaylası'nın zirvesinde kurulu acil afet rölesinin bakımını gerçekleştirdi. Ekip, zorlu tırmanışın ardından 3 metre karla kaplı zirveye ulaştı, Tunceli, Erzincan, Sivas, Tokat, Kayseri, Samsun, Merzifon, Sinop, Ordu, Trabzon. Giresun, Artvin ve Malatya illeri arasında haberleşme sağlayan rölenin onarımını yaptı.

'AFET VE ACİL DURUM ROLE İSTASYONUNU ONARDIK'

TRAC Ordu Şube Başkanı Hüdaverdi Güneş, son günlerde yaşanan fırtına nedeni ile sistemin rüzgar türbininde arızaya neden olduğunu söyledi. Arızanın hızlı bir şekilde giderildiğini belirten Güneş, 'Yurdumuzda ve özellikle bölgemizde yaşadığımız son yılların en şiddetli fırtınasında sisteme enerji üreten rüzgar türbininde arıza meydana geldi. 30-31 Aralık 2023 günü toplamda onarıma gidiş dönüş 24 saati bulan 32 kilometrelik zirve yolculuğu gerçekleştik. Tüm sistemin ciddi derecede kar ve buz ile kapandığı gördük. Gece 2-3 metre kar olan zorlu şartlarda kamp yaptıktan sonra, ertesi gün afet ve acil durum role istasyonunu onardık. Doğu Anadolu Fay Hattı bölgesinin büyük bir kısmına hitap eden arızalı sistemi tekrar çalışır hale getirmekten gurur duyduk. Hiç kimsenin istemediği afet durumuna her zaman hazır olmak üzere sürekli sistemlerini çalışır halde tutmaya devam edeceğiz' dedi.

TRAC Ordu Şubesi, Karagöl Yaylası\'ndaki acil afet rölesini onardı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TRAC Ordu Şubesi, Karagöl Yaylası'ndaki acil afet rölesini onardı - Son Dakika
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