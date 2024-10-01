Trafik Çalışmaları ve Uyarılar - Son Dakika
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Trafik Çalışmaları ve Uyarılar

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları sürücülerden dikkat ve sabır istiyor.

01.10.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor. Çalışmalar 21.00-07.00 saatlerinde yapılıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak yangın söndürme sistemi tatbikatı sebebiyle 12.00-17.00 saatlerinde sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

İzmir Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarması yapılarak, ulaşım gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 52. kilometresinde bağlantı kolu yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücülerin Ankara-İstanbul Otoyolu'na katılım için Dempa Alt Geçidi'nden U dönüşü yapmaları gerekiyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı tek şeritten devam ediyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun 31. kilometresindeki (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37 ile 44-47. kilometrelerindeki yapım ve 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Gürün yolunun 35-65. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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