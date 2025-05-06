Trafik Güvenliği İçin Uyarı - Son Dakika
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Trafik Güvenliği İçin Uyarı

Yolda bakım ve onarım nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları ve işaretlere uyması gerekiyor.

06.05.2025 08:59
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 devlet yolu arasındaki bağlantı kolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola giriş ve buradan çıkış noktaları trafiğe kapatıldı.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 10-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul- Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometrelerindeki (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaman- Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 6-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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