Trafik Güvenliği ve İyileştirme Çalışmaları

6 Nisan 1920

1- Trafik güvenliği için "kara nokta"larda iyileştirme çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak, kazaları azaltmak ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla geçen yıl 29 kaza kara noktasını iyileştirdi

2003'ten itibaren kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde yürütülen çalışmalarla 1800 noktada güvenli ulaşımın önü açıldı

Sürücülerin yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle yoldan çıkmalarını engellemek amacıyla 336 kilometrelik güzergahta "sarsma bandı" oluşturuldu

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikle trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni döneme geçildi

Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırılarak, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sisteme geçiş yapıldı

(Muhammed Nuri Erdoğan-Hüseyin Cem Dağıstanlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi

Türkiye'de 2019'da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu önlendi

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık eğitimine katılan kişi sayısı 21,8 milyona ulaştı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

4- AA'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırladığı özel haberlerden bazıları şöyle:

"Erkeklerin ağırlıkta olduğu sektörde yerin yok" denilmişti, şimdi TİM'de sektör başkanı oldu"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

İMA Başkanı Jale Tunçel, 32 yıllık kurumsal tecrübeden ihracatçı kadınlığa uzanan kariyer yolculuğunu anlattı

(Fahri Aksüt/İstanbul)

Türk gölge oyununun kadın ustası, Hacivat ile Karagöz'ü dünyaya tanıtıyor

(Ahmet Cemil Yeşilmen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dev gemiler limanlara Türkiye'nin ilk kadın kılavuz kaptanının desteğiyle yanaşıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara) (Fotoğraflı)

Kilitli kapılara "kadın eli" değiyor

(Serhat Tutak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TAV Havalimanlarının 6 havalimanı kadın liderlere emanet

(Sibel Morrow/İstanbul) (Fotoğraflı)

Bankacılık dünyasında kadın çalışan oranı yükseliyor

(Oktay Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı)

Yapay zeka ekosisteminde kadın-erkek eşitliği

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi oldu

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

Enerji sektöründe kadın temsilinin 10 yılda iki kat artması bekleniyor

(Handan Kazancı/Firdevs Yüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Bir çuval unla üretime başladılar, 6 yılda dünyaya açıldılar

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kadın girişimciler üretim ve ihracatla Türkiye ekonomisinde iz bırakıyor

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Türkiye'nin teknoloji devleri Mobil Dünya Kongresi'nden stratejik işbirlikleriyle döndü

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde inovasyon ve AR-GE yetkinlikleriyle gövde gösterisi yapan Türk teknoloji şirketleri, yerli ekosistemi büyütmek ve küresel devlerle teknoloji transferi sağlamak amacıyla peş peşe kritik imzalar attı

Kongreye 39 firmayla katılan Türkiye, 5G ve 6G vizyonu kapsamında hem yerli üretimi artıracak hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü perçinleyecek stratejik işbirliklerini hayata geçirdi

(Mehmet Selçuk Güçlü-Mert Davut/Barselona)

7- "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105'i tutuklu, 407 sanığın yargılanmasına, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında başlanacak

Nisan sonuna kadar haftanın 4 günü görülecek duruşmada iddianamenin özeti okunduktan sonra sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

8- Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın devre dışı kalmasıyla Brent petrol, 2 Mart'la başlayan hafta Ekim 2023'ten bu yana en yüksek kapanışını kaydederek saldırılar öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 24,4 yükseldi

Avrupa'nın en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de de fiyatlar, 2 Mart'la başlayan haftayı 53,38 avrodan tamamlayarak saldırı öncesine kıyasla yüzde 70'e yakın yükselirken Newcastle kömür vadeli işlemleri de aynı dönemi 133,80 dolardan kapatarak saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 10'dan fazla değer kazandı

Hürmüz'deki kesinti nedeniyle Körfez'de günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ve 4,5 milyon varil rafine yakıt akışının fiilen durduğu, dünya piyasasının ise yaklaşık 110 milyar metreküplük doğal gaz arzından mahrum kaldığı belirtiliyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

9- Orta Doğu'daki kriz, veri merkezlerinin yeni stratejik hedefler haline geldiğini gösterdi

King's College London'daki Savaş Çalışmaları Bölümü'nde araştırmacı Lukasz Olejnik:

"Bulut altyapısı, teorik olarak kinetik saldırılara karşı savunmasız ancak bu risk, bugüne kadar yeterince hesaba katılmıyordu"

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler Programı araştırmacılarından Sam Winter-Levy:

"(Veri merkezleri) Kesinti yaratmak isteyen devletler veya devlet dışı aktörler için çok daha cazip hedefler haline geliyor"

(Rabia Ali/İstanbul)

10- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, kuvvet kullanma yasağının ihlali olarak değerlendiriliyor

Oslo Üniversitesi Norveç İnsan Hakları Merkezinden Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Profesörü Gentian Zyberi:

"Ne ABD ne de İsrail, İran'ın ABD veya İsrail'e saldırmayı planladığını veya saldırının yakın olduğunu kanıtlayan herhangi bir delil sunmadı. Aslında ABD ve İran müzakere halindeydi ve Umman, saldırılar gerçekleşmeden hemen önce iyi bir ilerleme kaydedildiğini belirtmişti"

Londra Queen Mary Üniversitesinden İnsan Hakları Profesörü Neve Gordon:

"Meşru önleyici saldırı kavramı, 2003 yılında Irak'a yapılan yasa dışı saldırı sırasında geliştirilen bir ABD icadıdır. BM Şartı, saldırı başlatmanın yasal olduğu koşulları açıkça belirtiyor ve önleyici saldırı bu kavramların arasında yer almıyor"

(Yasin Yorgancı-Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

11- Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkiler ticaret ve turizmde rekorlar getirdi

Son günlerde siyaset, güvenlik ve diplomasi alanlarındaki gelişmelerin etkisiyle Türk ve İspanyol halklarının gösterdiği yakınlık sosyal medyada gündem olurken iki ülke arasındaki ticaret hacmi de son 5 yılda yüzde 29,2 artarak 2025 sonunda rekor seviyeye ulaştı

Ticaret hacmi 2025'te 20,6 milyar doları bulurken Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol sayısı da geçen yıl 452 bin 790 ile rekor kırdı

(Mert Davut/Ankara)

12- Genç bilim insanlarından "Türk Bilim Üssü" için yenilikçi enerji projesi

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne bu yıl TEKNOFEST TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 2025 yılı 4 ana alan birincileri arasında yapılan mülakatlı seçim sonucunda 3 lise öğrencisi katıldı

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Lise çağında bir projeyle Antarktika'ya gelmek hakikaten çok kıymetli. Gelecek nesilleri yetiştiriyoruz ve özellikle Antarktika'da olmalarını çok kıymetli buluyoruz"

(Şebnem Coşkun/Antarktika/İstanbul)

13- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Yozgat giliği

Tavuk kıyması, reyhan, bulgur, soğan ve baharatların yoğrulmasıyla hazırlanan Yozgat giliği, özellikle aile sofralarında ve yöresel etkinliklerde tercih ediliyor

(Tunahan Akgün/Yozgat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şıhıl mahşi

Kilis mutfağının coğrafi işaret tescilli lezzeti, kızartılan acurların leblebi, kıyma ve baharatlarla hazırlanan harçla doldurulmasıyla sofralarda yerini alıyor

(Gökhan Çalı-İbrahim Özcan/Kilis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Barok üslubun Osmanlı'daki ilk büyük temsilcisi Nuruosmaniye Camisi

Kapalıçarşı'nın girişinde yer alan Nuruosmaniye Camisi, Osmanlı mimarisinde barok üslubun etkilerini yansıtan ilk büyük selatin camilerinden biri olarak dikkati çekerken, geniş pencereleri ve dikkat çekici avlu düzeniyle İstanbul'un simge ibadet mekanları arasında yer alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Doğan:

"Barok üslubunun temsilcisi olma noktasında caminin en belirgin yerlerinden biri avlusu. Nuruosmaniye Camisi, daha önce hiçbir yapıda gözlemlenmeyen oval formda ya da U biçiminde dediğimiz bir avluya sahiptir. Bu da bu eser için büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Barok üslubun özellikle görüldüğü kısımlar ikili üçlü bitişik sütun gruplarının bir arada yer alması şeklinde ifade edebiliriz"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek:

"2030 yılında ramazan ayı 5 Ocak'ta başlayacak ve 30 gün oruç tutulacak. Sene bitmek üzereyken 26 Aralık'ta tekrar ramazan başlayacak ve 6 günlük bir oruç tutulacak. Dolayısıyla 30 gün senenin başında, 6 gün senenin sonunda olmak üzere bir yılda 36 gün ramazan orucu tutacağız"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- İklim krizinin neden olacağı mera kaybı on milyonlarca çobanı işsiz bırakabilir

Otlatma için uygun iklim koşullarına sahip alanların yüzde 36 ila yüzde 50'sinin 2100 yılına kadar elverişliliğini yitireceği ve bu durumun geçimini hayvancılıkla sağlayan 110 ila 140 milyon kişiyi olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor

Almanya Merkezli Araştırma Enstitüsü Bauhaus Earth'ün kıdemli araştırmacısı Chaohui Li:

"Otlatma için uygun iklim koşullarının daralacağı ya da tamamen ortadan kalkacağı öngörülen bölgelerde ekonomik ve sosyal sorunları azaltmak için güçlü uluslararası işbirliği, iklime uyumlu hayvancılık sistemleri ve daha sağlam sosyal destek mekanizmalarının oluşturulması büyük önem taşıyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul) (Grafikli)

17- Dijital dönüşümle şekillenen sanat dünyasında yapay zekanın konumu tartışılıyor

Bazı sanatçıların intihal endişesiyle şiddetle karşı çıktığı yapay zeka, bazı sanat çevrelerinde matbaa ve fotoğrafçılık gibi yeni bir sanat aracı olarak görülüyor

İngiltere'deki Londra Northeastern Üniversitesinden Filozof Helliwell:

"Bir sanatçının, kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmeye ve eğitmeye çok emek harcadığında ürettiği eserler üzerinde daha çok söz sahibi olduğunu düşünüyorum"

(Aynur Şeyma Asan/Ankara) (Görüntülü)

18- Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki enflasyon verilerine odaklandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğratarak petrol fiyatlarında arz endişeleriyle sert yükselişleri beraberinde getirdi

Çarşamba günü açıklanan veride ABD'de özel sektör istihdamı şubatta beklentilerin üzerinde artarken cuma günü yayımlanan tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin aksine 92 bin kişi azalması, ülkede iş gücü piyasasındaki soğuma eğiliminin devam ettiğini gösterdi

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı para politikası kararları ile ödemeler dengesi verilerine çevrildi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

19- Dolar endeksi Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti

Commerzbank FX ve Emtia Analisti Volkmar Baur

"Piyasa, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını artık fiyatlamış durumda. Fed'in daha az faiz indirimi yapması, doları destekleyecektir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

20- Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, "Dalya" demeye hazırlanıyor

Jayden Oosterwolde, takımının yarın Samsunspor ile yapacağı maçta görev alması halinde sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıkacak

Sarı-lacivertli formayla 99 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 7 bin 814 dakika sahada kalıp 3 kez gol sevinci yaşadı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

21- Fenerbahçe ile Samsunspor 66. randevuda

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 65 müsabakada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde etti

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

22- Tarihe geçen Türk kadın sporcular

Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, voleyboldan güreşe, tenisten tekvandoya birçok branşta ay-yıldızlı bayrağı başarıyla temsil ediyor

Henüz 19 yaşındayken Barselona 1992 Olimpiyatları'nda mücadele eden judocu Hülya Şenyurt, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı

Atina 2004 Olimpiyatları'nda Nurcan Taylan, 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda da Busenaz Sürmeneli, altın madalya elde etti

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.