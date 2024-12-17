Trafik İşaretlerine Uyun! - Son Dakika
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Trafik İşaretlerine Uyun!

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok yol kesiminde trafik aksaması ve yön değişiklikleri var.

17.12.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerinde güney taşıma yolundaki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle 31 Aralık'a kadar Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 22-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat- Alanya yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sağ koldan çift yönlü devam ediyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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