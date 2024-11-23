Trafik Kavgası Beyoğlu\'nda Büyüdü

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BEYOĞLU'nda bir sürücü kız arkadaşıyla birlikte, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganın aracından inmeyen sürücüyü 'delikanlıysan in aşağıya anana sövüyorum' diyerek kışkırtmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 21 Kasım Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Okmeydanı semti Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri kız arkadaşıyla birlikte aracından inip karşı tarafın aracına saldırmaya başladı. Otomobilin camını defalarca yumruklayan saldırganın kız arkadaşı da aracın kapısını tekmeledi. Vatandaşlar araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen saldırgan, otomobilin içindeki sürücüyü 'delikanlıysan in aşağıya, anana sövüyorum' diyerek kışkırtmaya çalıştı. Saldırgan çift saldırdıkları aracın kapısını açmaya çalıştı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÜMRANİYE'DE YOL VERME KAVGASI

Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde 20 Kasım Çarşamba günü meydana gelen bir diğer trafik kavgasında ise, iki sürücü yol verme yüzünden birbiriyle tartıştı. Kısa süre sonra diğerinin önünü kesen sürücü, aracından inerek kendini kayıt altına da alan sürücüye saldırdı. Yaşanan kısa süreli arbede sonrası saldırgan sürücü aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.