Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Adalet Arıyor - Son Dakika
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Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Adalet Arıyor

Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Adalet Arıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, yeşil ışıkta geçen 13 yaşındaki oğlu Bedirhan Kaynarca'yı trafik kazasında kaybeden Osman Kaynarca, kazaya karışan sürücüye verilen 2 yıllık cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına isyan etti. Adalet arayışını sürdüren Kaynarca, bu noktada geçmişte de çok sayıda kaza yaşandığını belirtti.

03.12.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 2 yıl önce oğlu Bedirhan Kaynarca'yı (13) trafik kazasında kaybeden Osman Kaynarca, çarpan kişinin 2 yıl ceza alıp, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını kaydetti. Osman Kaynarca, "Yeşil ışıkta geçen oğluma çarpan kişiye gerekli ceza verilmemesine isyan ediyorum. Adalet arıyorum" dedi.

Korkuteli'de 13 yaşındaki oğlu Bedirhan Kaynarca'yı 23 Kasım 2022 tarihinde trafik kazasında kaybeden ve otomobil sürücüsü Murat U.'ya (23) verilen 2 yıllık cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını anlatan Osman Kaynarca, kazanın olduğu sanayi kavşağında açıklama yaptı. Kaynarca, "Çocuğumun kaza yaptığı yerde adalet arıyorum. Buraya adalet aramaya geldim. Oğlum yeşil ışıkta geçti, kırmızıda geçti diye tutanak tuttular. Bu tutanak sonrası çarpan kişi 2 yıl ceza aldı, ancak yatarı olmadığı için dışarıda geziyor, serbest" dedi.

'SONUNA KADAR PEŞİNDEYİM'

Oğlunu kaybettiği noktada geçmişte de çok sayıda kaza yaşandığını, ancak önlem alınmadığını belirten Kaynarca, "Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araç 50, tonajlı araç 30 kilometre, ama bu adam 120 kilometre süratle geliyor. Sonuna kadar peşindeyim. Adalet arıyorum" dedi. Osman Kaynarca, verilen kararı temyize taşıdıklarını kaydetti.

Haber-Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Adalet Arıyor - Son Dakika

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