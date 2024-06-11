İstanbul Kadıköy\'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar

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İstanbul Kadıköy'de hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen iki kişi hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü isehastayı göstermek zorunda kaldı. Trafik magandalarının o anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AMBULANSTA HASTA OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

HASTAYI GÖRÜNCE İKNA OLUP UZAKLAŞTILAR

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

HASTAYI EN SONUNDA HASTANEYE KAVUŞTURDULAR

İki trafik magandasının kask takmaması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.