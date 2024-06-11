İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar - Son Dakika
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İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar

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İstanbul Kadıköy'de bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Ambulans şoförü ile tartışan trafik magandaları, içerde bulunan hastayı görmek istediklerini söyledi. Ambulans şoförü çaresiz kalarak hastayı göstermek zorunda kaldı. İkna olan şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Ambulans, hastayı hastaneye götürdü.

11.06.2024 09:24
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İstanbul Kadıköy'de hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen iki kişi hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü isehastayı göstermek zorunda kaldı. Trafik magandalarının o anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AMBULANSTA HASTA OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

HASTAYI GÖRÜNCE İKNA OLUP UZAKLAŞTILAR

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

HASTAYI EN SONUNDA HASTANEYE KAVUŞTURDULAR

İki trafik magandasının kask takmaması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

İstanbul Kadıköy\'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Hakan Sahin: bu hayvanları bugün hemen ceza evine atmazsan artarak devsm edicek bu olaylar herkes kendini kanun koyucu sanıyor artık. 127 0 Yanıtla
  • Berker: Son dönemlerde Bu motorcuların hepsinde değişik bir hava var. Yolları hep kendilerinin sanıyorlar . 83 3 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: motosiklet sürücülerinin ehliyetini sonsuza kadar iptal edin 74 3 Yanıtla
    Feyyaz Öğretmiş Official: aynen öyle ehliyeti süresiz alınmalı bu sıfatların trafiğe çıkması engellenmeli. 34 0
  • NURETTİN AVGIN: Bir de pişkin bir şekilde noolduu? diyor. Orada kaybedilen üç-beş dakika içerideki hastanın hayatı için ne kadar önemli olduğunun farkında değiller. Trafik magandaları; unutmayın içerdeki hasta sizin de bir yakınınız olabilir. 70 0 Yanıtla
  • Nihat Goktas: Maalesef Adaletin ve yasaların kişiye özel işlediği ülkemde orman kanunları kendiliğinden işliyor 55 1 Yanıtla
  • ağrı ağrılı: Bunlar gibi yontulmamışlara yüklü miktarda para ve hapis cezası gelmesi gerek 48 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Motorun şöförü ve arkasındaki kişide koruyucu kıyafet ve kask yok.bunlara gerekli işlem yapılmalı 41 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: Ne kaskı var ne evrağı aleni magandalık yapıyor nasıl olsa bi cezası yok şaşırmadık ..yetkililer kamu oyunu bilgilendrecekmi bakalım ??hasta öledebilirdi belki bi olumsuz reaksiyon gelişebilirdi amacı taciz ve bunuda yapmış 36 0 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı: heryerden çıkıyorlar mantar gibi 31 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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