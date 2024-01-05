Trafik Polisi Yakıtı Biten Otomobili İterek Yardım Etti

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DİYARBAKIR'da trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre iterek, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki Tesisler Kavşağında yakıtı biten otomobilin sürücüsüne yardım etti. Polis, otomobili yaklaşık 2 kilometre iterek akaryakıt istasyonuna götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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