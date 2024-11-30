Trafik Sigortasında 15 Günlük Uygulama Sonlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Sigortasında 15 Günlük Uygulama Sonlanıyor

Zorunlu trafik sigortası, araç satışından 15 gün sonra geçerliliğini yitirecek; AYM iptal etti.

30.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorunlu trafik sigortasının, aracın satışından 15 gün sonra daha devam etmesi uygulaması 5 Aralık'ta sonlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

Söz konusu karar 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, iptal hükümlerinin 9 ay sonra, 5 Aralık'ta, yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

AYM, gerekçeli kararında, satılmış ve işletimi başkasına devredilmiş araçla yapılacak kazanın, 15 günlük koruma süresi nedeniyle, poliçenin eski sahibinin hasar kayıtlarına işlenmesinin ve bu sebeple eski araç ve poliçe sahibine rücu edilmesinin, ayrıca eski araç sahibinin ilave prim ödemesinin haksızlığına işaret etmişti.

Anılan karardan önceki uygulamalarda noterler, aracın kime ait olacağına bakmaksızın, geçerli poliçe sahipliği kontrol edilerek işlem yapıyorlardı. Bu durum, binlerce aracın, satın alındıktan sonraki 15 gün boyunca aracın yeni sahibinin poliçe sahibi olmaması nedeniyle, trafikte sigortasız seyretmesine neden oluyor, yaşanan kazalar ciddi mağduriyetlerin oluşmasına yol açıyordu.

AYM'nin iptal kararının 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesiyle araçları satın alanların trafiğe sigorta poliçesiz çıkmalarının önüne geçilecek. Yeni uygulamanın sigortasızlık oranının azaltmasının yanında eski araç sahibinin hak ve yükümlülükleri açısından sigorta sektörüne olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığının düzenleme yapması bekleniyor

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) alınan bilgiye göre, 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek AYM'nin iptal kararından doğacak boşluğun giderilmesi adına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleme yapması bekleniyor. Söz konusu düzenlemeyle sigortasızlık oranının azalacağı ve sektör açısından yeni prim girişlerinin olacağı öngörülüyor.

Öte yandan acentelerin, aracın satışının ardından eski poliçenin iptali dışında herhangi ilave işlem yükümlülükleri olmayacak.

Vatandaşlar da poliçelerini yaptırdıktan sonra araç ruhsatlarını alıp, güvenle trafiğe çıkabilecekler. Araç ruhsatının alınmasından vazgeçilmesi durumunda, yaptırılan poliçe birkaç gün içinde iptal edilebilecek.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Güncel, trafik, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Sigortasında 15 Günlük Uygulama Sonlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik Sigortasında 15 Günlük Uygulama Sonlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.