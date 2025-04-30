Trafik Tartışması Nedeniyla Darbede Gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre 28 Nisan'da, 35 HBM 87 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.İ. ile 35 CEH 720 plakalı motosikleti kullanan R.K, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.
Sürücülerden Y.E.İ, satırın sapıyla R.K'yi darbetti.
Hastaneden darp raporu alan R.K, Y.E.İ'den şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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