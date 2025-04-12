Trafik Uyarısı: Yavaş Gidilmesi Gereken Yollar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Aydın Güney kavşakları 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çıldır Havalimanı-Aydın Kuzey kavşaklarından sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı ile Gümüşova kavşakları arasında muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Muğla- Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik altyapı imalat çalışması nedeniyle 30 Nisan'a kadar her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.